Phản ứng của CĐV Thái Lan khi U19 Việt Nam chịu phạt đền tranh cãi

U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

Trong trận đấu quyết định ở bảng A giải U19 Đông Nam Á vào tối 7/6, U19 Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia. Trong đó, bàn thắng quyết định của đội chủ nhà được thực hiện từ quả phạt đền tranh cãi.

Hậu vệ Hoàng Nam có tình huống nhảy lên tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Theodore Leeming của U19 Indonesia trong vòng cấm ở phút 90. Sau đó, trọng tài đã cho đội bóng xứ vạn đảo được hưởng quả phạt đền vì cho rằng Hoàng Nam phạm lỗi.

Hậu vệ Hoàng Nam của U19 Việt Nam bị xác định phạm lỗi với cầu thủ U19 Indonesia trong vòng cấm (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù các cầu thủ U19 Việt Nam phản ứng dữ dội nhưng trọng tài Ryo Tanimoto vẫn cho U19 Indonesia hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Evandra Florasta đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan đã thể hiện quan điểm trái ngược khi bình luận trên trang Krian Buriram. Người hâm mộ có tên Watthai Supap bình luận: “Chắc chắn đó là quả phạt đền, cầu thủ của U19 Việt Nam đã húc vào cổ đối phương”.

Đồng quan điểm, tài khoản Muhammad Irfan Coutto viết: “Đó là pha phạm lỗi. Hậu vệ của U19 Việt Nam thực hiện pha bóng khá liều lĩnh. Anh ta không quan sát tiền đạo của U19 Indonesia. Những pha húc đầu vào gáy đối phương như vậy rất nguy hiểm”.

Tương tự, Sompong Jwnmechaikull bình luận: “Chúng ta đều thấy rõ là cầu thủ của Việt Nam đã phạm lỗi vì húc vào gáy đối thủ”.

Tài khoản Anung Cahya cảnh báo: “Những tình huống như vậy khiến cầu thủ U19 Indonesia rất dễ chấn thương vùng đầu”.

Tuy nhiên, nhiều quan điểm lại phản đối quyết định của trọng tài. Ganjur Paw thẳng thắn cho biết: “Trọng tài đã có quyết định thiên vị cho đội chủ nhà U19 Indonesia. Quyết định của ông ta rõ ràng khiến người hâm mộ Việt Nam không hài lòng”.

Một tài khoản khác khẳng định: “Vì những tình huống như vậy mà bóng đá Đông Nam Á không thể tiến xa. Trọng tài quá ưu ái chủ nhà U19 Indonesia”.

U19 Việt Nam không thể tự quyết định số phận sau trận thua trước U19 Indonesia (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ Wit Warasit đặt ra câu hỏi: “Tôi không bàn tới tính đúng sai nhưng tại sao giải đấu ở cấp độ Đông Nam Á lại không có VAR. Thật đáng xấu hổ. Tôi tưởng VAR phổ cập ở mọi giải đấu rồi chứ”.

Somphote Sangkatat bình luận: “Khi thi đấu với đội chủ nhà, bạn phải chấp nhận quyết định như vậy”.

Tương tự, Manit Sangsiri Nid viết: “Nếu đây là pha va chạm ở giữa sân thì việc trọng tài thổi phạt không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là tình huống diễn ra ở trong vòng cấm và ở những phút cuối. Đáng ra, trọng tài phải rất cẩn trọng”.

Với việc đứng thứ hai bảng A, U19 Việt Nam cần phải chờ đợi kết quả của các trận đấu ở loạt trận cuối bảng B và C để biết được số phận của mình.