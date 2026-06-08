U19 Thái Lan thắng nghẹt thở, U19 Việt Nam ở rất gần tấm vé vào bán kết

U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia 3-2, U19 Việt Nam hy vọng đi tiếp

Sau trận thua trước U19 Indonesia vào tối 7/6, U19 Việt Nam phải trông chờ vào kết quả các trận đấu ở bảng B và C để xem có trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất để giành quyền vào bán kết giải U19 Đông Nam Á hay không.

U19 Thái Lan thắng nghẹt thở trước U19 Malaysia (Ảnh: Changsuek).

Nếu như U19 Thái Lan và U19 Malaysia "bắt tay nhau" giành kết quả hòa trong trận đấu ở bảng B vào tối 8/6, U19 Việt Nam sẽ chính thức bị loại. Tuy nhiên, rất may kịch bản đó không xảy ra.

Sau 90 phút thi đấu tại sân Madya North Sumatra, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước U19 Malaysia. Với kết quả này, U19 Việt Nam tiến gần tới tấm vé đi tiếp. "Những chiến binh sao vàng" chắc chắn hơn U19 Malaysia ở bảng xếp hạng nhì bảng khi có cùng 3 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 vs +2).

Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi sẽ chờ trận đấu quyết định ở bảng C. Nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia hoặc U19 Australia thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên, U19 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20h tối 9/6.

Trở lại trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia. Hai đội nhập cuộc không thực sự hứng khởi nhưng biết cách tăng tốc khi cần thiết. Trong hiệp 1, hai đội đã rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn.

U19 Thái Lan và U19 Malaysia đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng (Ảnh: FAT).

Phút 13, Amar Imran đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U19 Malaysia. Tuy nhiên, U19 Thái Lan nhanh chóng gỡ hòa ở phút 21 do công của Pichaya Kongsi.

Phút 42, Peerada Klasawat dứt điểm quyết đoán giúp U19 Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-1 nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Arsyad Shamsul đã gỡ hòa 2-2 cho U19 Malaysia.

Sang hiệp 2, hai đội thi đấu cầm chừng. Dường như họ đã thỏa mãn với tỷ số hòa. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 78 khi Ithimon bị hậu vệ U19 Malaysia kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Pichaya Kongsi đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U19 Thái Lan.

Trong những phút còn lại, U19 Malaysia dồn lên tấn công nhưng không tạo ra khác biệt. Họ đành chấp nhận thua 2-3 và chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).

Kịch bản giúp U19 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để lọt vào bán kết

Trong trận quyết định ở bảng A giải U19 Đông Nam Á vào tối 7/6, U19 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-2 trước U19 Indonesia. Kết quả này khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi mất ngôi đầu bảng vào tay đội chủ nhà U19 Indonesia và đồng thời không thể giành vé trực tiếp tham dự vòng bán kết giải đấu.

U19 Việt Nam chỉ trông chờ vào tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất. “Những chiến binh sao vàng” sẽ chờ đợi vào kết quả hai bảng B và C để biết được số phận của mình.

Do bảng C chỉ có 3 đội nên thành tích của U19 Việt Nam với đội cuối bảng là U19 Timor Leste sẽ không được tính vào cuộc đua nhì bảng. Do đó, thành tích của U19 Việt Nam trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng là 3 điểm và hiệu số bàn thắng +4 (6-2).

U19 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu như hai bảng B và C đồng thời xảy ra những kịch bản như sau:

Ở bảng B

Trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia buộc phải có kết cục thắng thua. Trong trường hợp hai đội này hòa nhau, U19 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Trong trường hợp U19 Brunei xếp cuối bảng: U19 Việt Nam sẽ xếp trên đội nhì bảng B nếu trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia có kết cục thắng thua.

Trong trường hợp U19 Singapore xếp cuối bảng: U19 Việt Nam xếp trên đội nhì bảng B nếu U19 Malaysia thua trận hoặc U19 Thái Lan thất bại với cách biệt từ 6 bàn trở lên.

Ở bảng C

U19 Việt Nam sẽ xếp trên đội nhì bảng C nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia hoặc U19 Australia thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên.

Tựu chung lại, U19 Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp trong trường hợp hai cặp đấu giữa U19 Thái Lan gặp U19 Malaysia (bảng B) và U19 Australia gặp U19 Campuchia (bảng C) không kết thúc với tỷ số hòa. Còn lại các kịch bản khác đều không dễ xảy ra.

Lượt trận cuối bảng B diễn ra vào ngày 8/6, còn trận đấu cuối bảng C giữa U19 Australia đối đầu U19 Campuchia diễn ra vào ngày 9/6. Sau thời điểm đó, U19 Việt Nam mới biết được số phận của mình.