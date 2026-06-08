Vì sao U19 Việt Nam bị thổi phạt đền dẫn đến thất bại trước U19 Indonesia?

Phút bù giờ thứ nhất của hiệp hai, trọng tài người Nhật Bản Ryo Tanimoto cho đội chủ nhà U19 Indonesia được hưởng phạt đền.

U19 Việt Nam thua U19 Indonesia vì quả phạt đền ở phút bù giờ (Ảnh: CNN Indonesia).

Evanddra Florasta thực hiện thành công quả phạt đền này, anh đánh lừa thủ môn Hoa Xuân Tín từ khoảng cách 11m, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo.

Nguyên nhân dẫn đến quả phạt đền này vì hậu vệ Nguyễn Hoàng Nam của U19 Việt Nam va chạm với tiền đạo Theodore Leeming của U19 Indonesia trong khu vực cấm địa.

Hai cầu thủ cùng nhảy lên tranh bóng bổng, Theodore Leeming chạm bóng, còn phần đầu của Nguyễn Hoàng Nam va chạm với phần phía sau gáy của Theodore Leeming.

U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

Theo nhận định của trọng tài Ryo Tanimoto, đây là một pha phạm lỗi, bất chấp những phản ứng từ phía các cầu thủ U19 Việt Nam. Các cầu thủ U19 Việt Nam cho rằng pha va chạm của Nguyễn Hoàng Nam với Theodore Leeming không phải là pha bóng cố ý.

Do giải đấu không sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), nên quyết định thổi còi của trọng tài Ryo Tanimoto được cụ thể hóa thành quả phạt đền ngay lập tức, mà không có các góc quan sát từ những góc quay khác nhau.

Trận thua 1-2 trước U19 Indonesia đặt U19 Việt Nam vào tình thế rất khó khăn. Đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) phải đợi kết quả của các bảng B và C, mới biết mình có giành được vé vào bán kết hay không?