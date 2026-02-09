Cầu thủ Lào lập hai siêu phẩm bàn thắng tại V-League

Phút thứ 9 của trận CLB Công an TPHCM tiếp CLB bóng đá Thanh Hóa trên sân Thống Nhất (TPHCM) tối 8/2, Damoth Thongkhamsavath sút bóng từ khoảng 25m, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik của CLB Công an TPHCM. Đây là bàn thắng giúp đội bóng xứ Thanh dẫn trước 1-0.

Damoth Thongkhamsavath (22) ghi hai bàn thắng cho CLB Thanh Hóa trước CLB Công an TPHCM (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Sau đó, đến phút 76, Damoth Thongkhamsavath lại có thêm một bàn thắng tuyệt đẹp khác. Thậm chí, bàn thắng này còn đẹp hơn bàn mở tỷ số.

Trong tình huống vừa nêu, Damoth Thongkhamsavath sút bóng từ khoảng 35m, lần thứ hai trong trận đánh bại thủ môn xuất sắc Lê Giang Patrik, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB bóng đá Thanh Hóa.

Những bàn thắng vừa nêu của tiền vệ người Lào tạm thời giúp cho đội Thanh Hóa thoát qua cơn khủng hoảng. CLB Thanh Hóa thi đấu trận này chỉ với 17 cầu thủ, trong đó có hai ngoại binh gồm tiền vệ Damoth Thongkhamsavath và hậu vệ Abdurakhmanov Odilzhon (người Kyrgyzstan).

Đội bóng xứ Thanh hiện có 12 điểm, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Họ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 5 điểm. CLB Thanh Hóa tạm thời thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.