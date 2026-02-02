Phản ứng trọng tài, HLV người Tây Ban Nha của CLB Ninh Bình bị cấm chỉ đạo

Chiều 2/2, Ban kỷ luật VFF ra án phạt cấm chỉ đạo hai trận kế tiếp đối với HLV Albadalejo của CLB bóng đá Ninh Bình. Hai trận này thuộc khuôn khổ các giải đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp do VFF và VPF tổ chức. Song song với án cấm chỉ đạo, HLV Albadalejo bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.

HLV Albadalejo của CLB Ninh Bình bị cấm chỉ đạo hai trận vì phản ứng trọng tài (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Nguyên nhân của án phạt là vì HLV Albadalejo phản ứng thiếu kiềm chế hướng về phía tổ trọng tài điều khiển trận CLB CAHN gặp CLB Ninh Bình tối 1/2, trong khuôn khổ vòng 12 V-League.

Riêng về trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali (người Malaysia), ông Albadalejo bình luận: “Trọng tài phá nát trận đấu. Trọng tài là sự hổ thẹn, ông ấy phá nát công sức của đội Ninh Bình”.

Trước mắt, HLV Albadalejo sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu vòng 13 V-League, giữa CLB Ninh Bình và CLB HAGL trên sân Ninh Bình vào ngày 7/2 tới đây.

Trận đấu tiếp theo mà vị HLV người Tây Ban Nha bị cấm chỉ đạo sẽ được thông báo sau, sau khi VPF công bố lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước sau Tết Nguyên Đán. Đó có thể là trận đấu vòng 14 V-League, hoặc một trận đấu thuộc Cúp Quốc gia.

HLV Albadalejo nhận án cấm chỉ đạo, trọng tài điều khiển trận đấu Razlan Joffri Bin Ali, trọng tài VAR Izzul Fikri (người Malaysia) và trợ lý trọng tài VAR Đỗ Khánh Nam cũng có thể bị phạt. Các trọng tài nêu trên có quyết định sai luật, khi họ xóa thẻ vàng cho cầu thủ Đình Trọng của CLB CAHN ở cuối hiệp hai trận đấu này.

Quyết định sai luật của các trọng tài càng khiến cho sự căng thẳng của trận đấu tăng lên. Lỗi sai luật là lỗi rất nghiêm trọng đối với các trọng tài, nên Ban trọng tài VFF có thể sẽ đình chỉ làm nhiệm vụ đối với những người có liên quan trong thời gian xác định. Dù vậy, án phạt dành cho các trọng tài thường không được công bố.