CLB Ninh Bình tiếp tục thất bại, Hà Nội FC giành 3 điểm thuyết phục

Sau thất bại 2-3 trước CLB Công an Hà Nội cuối tuần trước, CLB Ninh Bình chịu nhiều áp lực khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân nhà, dù họ sở hữu đội hình nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Lâm, Tiến Anh hay Geovane.

HLV Harry Kewell của Hà Nội FC dần bắt nhịp với sân chơi V-League (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

CLB Ninh Bình ép sân ngay từ đầu, tuy nhiên HGAL mới là những người vượt lên ở phút 16 nhờ công của Nguyễn Minh Tâm, sau tình huống đội chủ nhà triển khai bóng lỗi. Khoảng thời gian sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng hiệp 1 không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, CLB Ninh Bình nỗ lực tấn công và họ được đền đáp ở phút 64, Geovane thực hiện cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1 cho CLB Ninh Bình. Tuy nhiên đến phút 85, Da Silva Marciel tung cú sút trái phá đánh bại Văn Lâm, mang về chiến thắng 2-1 cho HAGL, còn CLB Ninh Bình thua trận thứ hai liên tiếp ở V-League.

Tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC được đánh giá cao về cơ hội giành 3 điểm. Phút thứ 5, Văn Quyết thực hiện pha dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành CLB Hải Phòng.

Văn Quyết tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của Hà Nội FC (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 11, Hà Nội FC phản công nhanh, David Fisher chớp thời cơ dứt điểm chạm chân hậu vệ Hải Phòng đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Đình Triệu, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Bàn thắng này giúp Hà Nội FC thi đấu với tâm lý thoải mái và hoàn toàn làm chủ thế trận, nhưng họ chưa thực sự sắc sảo trong dứt điểm ở hiệp 1. Hiệp 2 mới bắt đầu được 10 phút, Hai Long thực hiện pha dứt điểm chéo góc sau pha phản công nhưng không chiến thắng được thủ thành Đình Triệu.

CLB Hải Phòng nỗ lực tấn công nhưng không mang lại hiệu quả và ở phút 85, Hà Nội FC phản công nhanh, Đỗ Hoàng Hên ấn định chiến thắng 2-0 sau pha dứt điểm chớp nhoáng. Đoàn quân HLV Harry Kewell giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở V-League năm nay.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 21 điểm sau 13 trận, kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Hải Phòng đứng thứ 5 với 20 điểm sau 13 trận.

Niềm vui chiến thắng của Hà Nội FC (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở trận đấu cùng giờ tại vòng 13 LPBank V-League 2025-2026, đội chủ nhà Becamex TPHCM chủ động nắm thế trận và đẩy cao sức ép trong cuộc so tài với PVF-CAND. Phút 18, Hồ Tấn Tài tung cú dứt điểm từ xa đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho Becamex TPHCM.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, từ một quả ném biên, Hoàng Vũ Samson ra chân dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho PVF-CAND và đó là kết quả của hiệp 1. Sang hiệp 2, Bá Đạt nâng tỷ số lên 2-1 cho PVF-CAND sau cú trả ngược rất thông minh của Thanh Nhàn ở phút 59. Những phút còn lại, PVF-CAND phòng ngự chắc chắn và bảo toàn 3 điểm đầy nhọc nhằn.