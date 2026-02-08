CLB Công an TPHCM thua Thanh Hóa, SLNA thắng đậm Thể Công Viettel

Trước giờ bóng lăn ở sân Thống Nhất (TPHCM) tối 8/2, CLB Công an TPHCM được đánh giá cao hơn hẳn so với CLB bóng đá Thanh Hóa. Đội khách đang trong cảnh khó khăn cả về kinh phí lẫn nhân sự.

Thủ môn đội Thanh Hóa thi đấu xuất sắc (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Thế nhưng, diễn biến trên sân lại đầy bất ngờ. Phút thứ 9, cầu thủ người Lào Damoth Thongkhamsavath tung cú sút hiểm hóc từ ngoài khu vực 16m50, đánh bại thủ môn xuất sắc Lê Giang Patrik, ghi bàn giúp đội bóng xứ Thanh dẫn trước 1-0.

Nhưng CLB Công an TPHCM không dễ bị đánh bại. Sau bàn thua, họ đẩy cao đội hình tấn công. Phút 14, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức tìm được bàn gỡ hòa.

Tiến Linh có một buổi tối kém duyên (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Trong pha bóng này, bóng được tạt rất chuẩn từ biên phải, ngoại binh Makrillos chạy cắt mặt hàng thủ Thanh Hóa, anh đánh đầu rất hiểm, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho CLB Công an TPHCM.

Cũng trong hiệp một, tiền đạo hàng đầu của đội chủ nhà là Nguyễn Tiến Linh có pha xoay người sút bóng rất hiểm. Thủ môn đội Thanh Hóa bó tay, nhưng bóng lại dội trúng cột dọc.

SLNA vượt qua Thể Công Viettel (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bị dồn ép, nhưng đội Thanh Hóa một lần nữa rất kiên cường. Phút 76, cầu thủ người Lào Damoth Thongkhamsavath có thêm cú sút đầy bất ngờ. Từ khoảng cách 35m, Damoth Thongkhamsavath sút sấm sét vào góc xa, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik của CLB Công an TPHCM, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Thanh Hóa.

Thắng trận này, Thanh Hóa có 12 điểm, tạm leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026. CLB Thanh Hóa hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 7 điểm.

Thể Công Viettel vẫn đứng thứ ba sau trận thua SLNA (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở cặp đấu còn lại diễn ra tối 8/2, Sông Lam Nghệ An (SLNA) bất ngờ thắng đậm đội bóng mạnh Thể Công Viettel đến 4-1. SLNA hiện có 13 điểm, xếp thứ 9, còn Thể Công Viettel vẫn đứng thứ 3 với 22 điểm.