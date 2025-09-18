Cầu thủ gợi cảm nhất thế giới gây sốt khi mặc bikini đá bóng

Alisha Lehmann là ngôi sao của đội tuyển nữ Thụy Sĩ. Ngoài tài năng chơi bóng, cô còn nổi bật nhờ vẻ đẹp gợi cảm. Nhiều tờ báo đã bình chọn Alisha Lehmann là nữ cầu thủ sexy nhất thế giới.

Alisha Lehmann đá bóng cùng đồng đội ở bể bơi (Ảnh cắt từ video).

Cầu thủ 26 tuổi gia nhập Como mùa hè vừa qua sau chỉ một mùa giải khoác áo Juventus. Trong màu áo Bianconeri, Lehmann ra sân 22 lần và kịp giành cú đúp danh hiệu quốc nội. Sau khi tới Como, cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới tại Lombardy và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên ngoài sân cỏ.

Trên trang Instagram cá nhân với 16,4 triệu người theo dõi, Lehmann đăng tải loạt hình ảnh trong trang phục bikini, tận hưởng nắng vàng và hồ bơi. Đáng chú ý, cô còn đăng kèm đoạn video cùng đồng đội Ramona Petzelberger phô diễn kỹ thuật cá nhân ngay tại bể bơi.

Lehmann tạo dáng bên hồ bơi (Ảnh: Instagram).

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ toàn cầu. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Nữ hoàng bóng đá”, “Bạn thật tuyệt vời”, hay “Hãy mang kỹ năng này lên sân cỏ”.

Lehmann thi đấu nổi bật trong màu áo Como. Ở trận ra sân gần nhất, cô ghi bàn giúp đội bóng đánh bại Inter Milan 1-0 tại cúp nữ Serie A, tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong màu áo mới.

