Vợ sắp cưới của C.Ronaldo “đeo biệt thự trên tay”, khoe thân hình gợi cảm

Sau khi được C.Ronaldo cầu hôn, Georgina Rodriguez liên tục khoe chiếc nhẫn mới trên ngón áp út ở mọi sự kiện cô tham dự. Mới đây, người đẹp Argentina vừa xuất hiện tại bữa tiệc từ thiện Kering Caring for Women tại New York. Cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoe viên kim cương trị giá 3 triệu USD (tương đương 2,2 triệu bảng Anh).

Georgina Rodriguez khoe chiếc nhẫn đính hôn trị giá 3 triệu USD (Ảnh: Getty).

Người đẹp 31 tuổi lựa chọn bộ váy đen ôm sát, khoe đường cong quyến rũ, kết hợp cùng vòng cổ kim cương lấp lánh, nổi bật giữa dàn sao tham dự sự kiện.

Georgina và C.Ronaldo xác nhận đã đính hôn vào ngày 11/8 vừa qua, sau gần một thập kỷ bên nhau. Trên Instagram, cô viết ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Em đồng ý. Ở kiếp này và tất cả những kiếp sau.”

Trước đó, người đẹp thường xuyên đeo nhẫn kim cương nhưng chưa từng xác nhận chuyện đính hôn. Tin đồn chỉ dấy lên mạnh mẽ khi cô chia sẻ hình ảnh một bữa tiệc mang phong cách tiệc cưới với gối thêu chữ “C ♥ G”, cùng hoa trắng rực rỡ.

Chiếc nhẫn hiện tại khiến người hâm mộ “choáng váng” bởi giá trị khủng. Nhiều người hâm mộ trầm trồ khi Georgina đeo “một căn biệt thự” trên tay. Chuyên gia Laura Taylor từ Lorel Diamonds nhận định đây là viên kim cương cắt dáng oval, nặng khoảng 15-20 carat, thuộc hàng hiếm có trên thế giới.

Trước đó, C.Ronaldo từng chia sẻ trong một chương trình Netflix rằng anh chỉ cầu hôn khi “mọi thứ thực sự chín muồi”: “Có thể là một năm, sáu tháng hay một tháng, nhưng tôi chắc chắn 1000% điều đó (việc cầu hôn Georgina) sẽ xảy ra.”

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Họ có hai con chung là bé Alana (7 tuổi) và Bella (2 tuổi), trong khi Georgina cũng là mẹ kế của ba người con riêng của C.Ronaldo.

Cô nàng không quen khoe thân hình gợi cảm của mình (Ảnh: Getty).

Trong chương trình thực tế I Am Georgina, cô từng tiết lộ thường xuyên bị bạn bè trêu chọc chuyện cưới xin: “Họ lúc nào cũng hát bài ‘The Ring’ của Jennifer Lopez và hỏi khi nào thì cưới. Nhưng chuyện này đâu phải do tôi quyết định”.

Dù chưa chính thức thành vợ chồng, CR7 nhiều lần gọi Georgina là “vợ”. Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024 ở Dubai, tiền đạo 40 tuổi đã phát biểu: “Tôi rất hạnh phúc khi giành giải thưởng này. Con trai tôi có mặt, vợ tôi cũng ở đây”.

Thậm chí trong cuộc trò chuyện trên YouTube hồi cuối tháng 8, C.Ronaldo tiếp tục gọi Georgina là “vợ”, cho thấy tình cảm bền chặt sau gần 9 năm gắn bó.