Nữ ca sĩ nóng bỏng lên tiếng sau thông tin “cắm sừng” Lamine Yamal

Tin đồn tình cảm giữa Yamal và Nicole bắt đầu rộ lên khi nữ ca sĩ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của anh vào tháng 7. Đến tháng 8, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ khi Yamal đăng tải bức ảnh chung nhân dịp sinh nhật tuổi 25 của bạn gái.

Yamal công khai hẹn hò với Nicole vào tháng 8 (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, gần đây, tin đồn liên quan tới việc hai người rạn nứt tình cảm xuất hiện. Nhiều người hâm mộ phát hiện cầu thủ 17 tuổi đã xóa những hình ảnh chụp chung với bạn gái trên tài khoản Instagram cá nhân. Điều này làm dấy lên tin đồn cả hai gặp trục trặc.

Ngoài ra, Yamal còn thay đổi giao diện trang cá nhân khi gỡ bỏ ảnh đại diện, để lại nền đen cùng dòng tiểu sử vỏn vẹn “LY10” và “God bless me”.

Giới thạo tin đồn rằng, Nicole đã "cắm sừng" với Yamal để qua lại với cầu thủ đồng hương Franco Mastantuono, người đang khoác áo Real Madrid.

Mặc dù vậy, Nicole đã đập tan tin đồn chia tay thần đồng của Barcelona. Trong lần tham dự show thời trang của Desigual mới đây, nữ ca sĩ người Argentina chia sẻ: “ Tôi đang rất hạnh phúc, rất yêu Yamal và cảm thấy được đón nhận nồng nhiệt ở Barcelona.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự một show của Desigual, thật tuyệt vời khi được đứng cạnh những ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ".

Nicole khẳng định rất yêu và hạnh phúc bên Yamal (Ảnh: Getty).

Nữ ca sĩ 25 tuổi tiết lộ thêm rằng Yamal đang dạy cô nói tiếng Catalan và cụm từ yêu thích nhất của cô chính là “Anh yêu em”. Nicole cũng nhấn mạnh “niềm vui, sự chân thành và tình cảm” là bí quyết giúp tình yêu của cô và Yamal thêm bền chặt.

Trong khi đó, Yamal tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng trên sân cỏ. Mới đầu mùa giải, ngôi sao trẻ của Barcelona đã ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 3 trận.

Trước khi hẹn hò với Yamal, Nicole từng dính tin đồn tình cảm với tiền vệ Enzo Fernandez (Chelsea) cũng như tay đua F1 Franco Colapinto.

