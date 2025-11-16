Casemiro lập công, Brazil thắng tưng bừng trước Senegal

Brazil nhập cuộc với tốc độ cao, liên tiếp gây sóng gió với cú sút chạm cột dọc của Matheus Cunha và pha đi bóng đẳng cấp rồi dứt điểm của Vinicius Junior. Đến phút 17, Cunha một lần nữa khiến khung thành Senegal chao đảo khi cú đánh đầu của anh đưa bóng dội xà ngang.

Casemiro cứa lòng đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil (Ảnh: Getty).

Sức ép được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 28 khi tài năng trẻ Estevao chớp thời cơ dứt điểm chính xác, mở tỉ số 1-0. Chỉ 7 phút sau, Casemiro nhân đôi cách biệt sau quả đá phạt của Rodrygo, bàn thắng được VAR xác nhận hợp lệ.

Khoảng thời gian cuối cùng của hiệp một đã diễn ra đầy kịch tính. Khi đồng hồ điểm phút 45, Senegal dồn lên tìm bàn gỡ. Cú dứt điểm đầy uy lực của Gueye bị một hậu vệ Brazil kịp thời chặn đứng. Tuy nhiên, sự chú ý ngay lập tức đổ dồn vào tình huống bóng chạm tay cầu thủ Brazil ngay sau đó trong vòng cấm địa.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng băng hình, VAR cuối cùng đã đưa ra kết luận không có phạt đền cho Senegal. Quyết định này giúp Brazil giữ vững cách biệt hai bàn trước khi bước vào giờ nghỉ, dù họ đã phải trải qua những khoảnh khắc thót tim trước sức ép của đội bóng châu Phi.

Sang hiệp hai, thế trận cân bằng hơn. Senegal gặp khó khăn với chấn thương của Pape Matar Sarr và liên tiếp nhận thẻ vàng vì tranh chấp quyết liệt. Dù HLV Carlo Ancelotti bên phía Brazil thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự, Senegal vẫn không thể tạo ra đột biến lớn.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 cho Brazil, phản ánh sự hiệu quả của đội bóng Nam Mỹ trước một Senegal đầy nỗ lực nhưng thiếu sắc bén.