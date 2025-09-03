Alcaraz thể hiện phong độ hủy diệt, tiến vào bán kết US Open

Carlos Alcaraz tiếp tục hành trình hoàn hảo tại US Open 2024 khi có màn trình diễn xuất sắc ở tứ kết vào đêm 2/9, anh đánh bại Jiri Lehecka một cách thuyết phục để duy trì hy vọng giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trên sân cứng kể từ năm 2022.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chiến thắng áp đảo 6-4, 6-2, 6-4, qua đó tiến vào bán kết tại New York mà không để thua bất kỳ set nào. Đây là lần đầu tiên Alcaraz lọt vào bán kết một giải đấu sân cứng kể từ US Open 2023. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là nhà vô địch bốn lần Novak Djokovic hoặc á quân năm ngoái Taylor Fritz.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng tại tứ kết US Open (Ảnh: Getty).

Mặc dù tỷ số có vẻ một chiều, trận đấu giữa Alcaraz và Lehecka không hề thiếu những pha bóng căng thẳng. Lehecka, một trong sáu tay vợt từng đánh bại Alcaraz mùa này (tại Doha hồi tháng 2), đã gây ra nhiều khó khăn cho tay vợt số 1 thế giới với những pha đôi công chất lượng cao.

Tuy nhiên, điều đó chỉ càng khơi dậy ngọn lửa chiến đấu trong Alcaraz. Anh đã đối mặt với thử thách bằng phong cách thi đấu đặc trưng, tạo ra hàng loạt cú volley bỏ nhỏ ngoạn mục và những cú đánh táo bạo khiến tay vợt người Séc phải chật vật chống đỡ. Đỉnh cao là cú volley bỏ nhỏ ngược lưới đáng kinh ngạc ở cuối set hai, kết thúc chuỗi 21 cú đánh đầy sức mạnh.

Khi được hỏi liệu có xem lại những pha bóng đỉnh cao của mình không, Alcaraz mỉm cười chia sẻ: “Tôi không chủ động xem, nhưng đôi khi khi tôi vào phòng khách, các em trai tôi đang xem những pha highlight của tôi, nên tôi cũng ngồi xuống và xem. Mỗi lần xem lại những cú đánh của mình, tôi lại nhớ đến các trận đấu”.

Bên cạnh những pha bóng nghệ thuật, Alcaraz còn thể hiện khả năng giao bóng xuất sắc, chỉ để mất 7 trong số 45 điểm sau cú giao bóng đầu tiên và không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong trận tứ kết kéo dài 1 giờ 56 phút.

Với 59 trận thắng và 6 danh hiệu dẫn đầu Tour vào năm nay, Alcaraz đang có đà tốt để vượt qua thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của mình là 65 trận thắng và 6 danh hiệu vào năm 2023.

Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP cũng đang là mục tiêu trong tuần này. Alcaraz đã gia tăng áp lực lên đối thủ đáng gờm Jannik Sinner. Nếu có thể sánh ngang hoặc vượt qua thành tích của nhà đương kim vô địch tại New York, anh sẽ vươn lên vị trí số 1 thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 9/2023.

Alcaraz đang thể hiện phong độ xuất sắc tại US Open (Ảnh: Getty).

“Nếu tôi nghĩ quá nhiều về vị trí số 1, tôi sẽ tự tạo áp lực cho mình, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn bước vào sân, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, theo đuổi mục tiêu và cố gắng tận hưởng hết sức có thể. Vị trí số 1 vẫn ở đó, nhưng tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó”, Alcaraz nói.

Alcaraz đang dẫn trước Sinner với tỷ số 9-5 trong loạt trận đối đầu, anh được xếp hạt giống để gặp tay vợt người Ý trong trận chung kết của giải đấu thứ năm liên tiếp mà cả hai đều góp mặt. Sinner sẽ đối đầu với đồng hương Lorenzo Musetti trong trận tứ kết vào tối 3/9.

Mặc dù thất bại, Lehecka có thể tự hào về chiến dịch quan trọng tại New York, nơi anh lọt vào tứ kết giải đấu lớn thứ hai và tăng 6 bậc lên vị trí số 15 trên bảng xếp hạng ATP trực tiếp, đảm bảo lần đầu tiên lọt vào Top 20 thế giới. Lehecka sở hữu thành tích 34-18 ở cấp độ giải đấu trong mùa giải này, nổi bật là chiến thắng danh hiệu ATP Tour thứ hai tại Brisbane vào tháng 1 và lọt vào trận chung kết tại Queen's Club, nơi anh bị Alcaraz đánh bại trong ba set.