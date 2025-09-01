Alcaraz nối dài mạch thăng hoa, tiến vào tứ kết US Open

Trận đấu chứng kiến một Alcaraz đầy bản lĩnh, đặc biệt là sự điều chỉnh vị trí trả giao bóng tinh tế trong set thứ hai, kết hợp với những cú đánh mạnh mẽ quen thuộc, đã tạo nên bước ngoặt quyết định. Sau một set mở màn cân bằng, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đã lùi sâu hơn để hóa giải những cú giao bóng uy lực của Rinderknech, qua đó dễ dàng tiến vào tứ kết một giải Grand Slam mà không để thua set nào lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Alcaraz tiếp tục phong độ tốt tại US Open (Ảnh: Getty).

“Ở đầu set đầu tiên, chúng tôi chơi rất chặt chẽ. Không có break-point nào, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi giao bóng tốt, bởi vì tỷ lệ giao bóng thành công của cả hai đều rất kém. Tôi đã tìm thấy một nhịp điệu tốt, một vị trí thuận lợi để trả giao bóng. Tôi đã cố gắng tận dụng tối đa những cơ hội mà anh ấy trao cho tôi, nhưng cũng không có quá nhiều”, Alcaraz chia sẻ sau trận đấu.

Chiến thắng kéo dài 2 giờ 12 phút này đã giúp Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở lọt vào tứ kết 13 giải đấu lớn. Đây là lần thứ tư anh góp mặt ở tứ kết US Open trong năm lần tham dự. Đối thủ tiếp theo của nhà vô địch năm 2022 sẽ là hạt giống số 20 Jiri Lehecka.

Ngay từ game thứ tư, Alcaraz đã khiến khán giả tại sân Arthur Ashe bùng nổ với một pha xử lý táo bạo. Sau một cú bỏ nhỏ nhẹ nhàng, Rinderknech lao lên và tung cú thuận tay đánh bóng cận chân Alcaraz, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã đáp trả bằng một cú hất ngược bóng ngoạn mục, khiến đối thủ choáng váng và đám đông khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

“Nói thật là đôi khi tôi cũng tập luyện cú đánh như vậy. Tôi không tập nó quá nhiều lần, chỉ là nếu có cơ hội, tôi sẽ thử. Rồi trong trận đấu này, cũng vậy. Nếu tôi có cơ hội, tại sao lại không nhỉ? Tôi nghĩ mọi người thích nó. Tôi thích chơi tennis theo cách này, nên mọi thứ đến một cách tự nhiên", Alcaraz tiết lộ khi được hỏi về cú đánh nói trên.

Rinderknech không thể hiện được phong độ tốt khi đối đầu với Alcaraz (Ảnh: Getty).

Lần đầu tiên tham dự vòng 4 một giải đấu lớn, Rinderknech đã thi đấu đầy tự tin trong suốt set đầu tiên căng thẳng. Tuy nhiên, anh đã tự làm khó mình bằng một lỗi giao bóng kép không đúng lúc trong loạt tie-break khi đang dẫn 2/1. Alcaraz buộc phải cứu hai break-point vào cuối set thứ ba, nhưng vẫn giữ vững phong độ giao bóng.

Với 58 trận thắng và 6 danh hiệu dẫn đầu Tour vào năm nay, Alcaraz vẫn đang trên đường phá vỡ kỷ lục cá nhân của mình là 65 trận thắng và 6 danh hiệu vào năm 2023.

Alcaraz cũng có thể trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm đó nếu anh ngang bằng hoặc vượt qua thành tích của đương kim vô địch Jannik Sinner tại New York. Alcaraz và Sinner được xếp hạt giống để gặp nhau trong trận chung kết tại US Open.

Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Alcaraz giành quyền vào tứ kết của cả 4 giải đấu lớn trong cùng một mùa giải, khẳng định sự ổn định mà anh đã mang lại ở đỉnh cao vào năm nay. Anh đang dẫn đầu tại ATP Live đến Turin của PIF và đang có phong độ tốt để giành lại vị trí số 1 ATP cuối năm lần đầu tiên kể từ khi anh đột phá vào năm 2022.

Alcaraz đang hướng tới danh hiệu vô địch thứ hai tại US Open (Ảnh: Getty).

Mặc dù Alcaraz sẽ dẫn trước Lehecka 2-1 trong thành tích đối đầu, nhưng ngôi sao người Séc lại là người giành chiến thắng trong cuộc đụng độ duy nhất trước đó của họ trên sân cứng tại Doha vào tháng 2.

Trước đó, tại vòng 4, Lehecka đã giữ vững phong độ để giành chiến thắng 7-6(4), 6-4, 2-6, 6-2 trước Adrian Mannarino, qua đó lần thứ hai trong sự nghiệp lọt vào tứ kết một giải Grand Slam. Tay vợt 23 tuổi đang vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng ATP trực tiếp và đã đảm bảo vị trí trong Top 20 sau giải đấu năm nay.