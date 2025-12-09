Carlos Alcaraz nhận thất bại trong ngày tái xuất

Hai tuần sau khi bỏ lỡ Davis Cup 2025 vì chấn thương, Carlos Alcaraz tái xuất trong giải giao hữu biểu diễn tại Mỹ. Tay vợt người Tây Ban Nha đối đầu với Frances Tiafoe và bất ngờ nhận thất bại.

Alcaraz thua Frances Tiafoe ở trận giao hữu biểu diễn (Ảnh: Reuters).

Tỷ số các set là 6-3, 3-6 và 10-7 nghiêng về tay vợt người Mỹ. Trước đó, Alcaraz đánh cặp với Pegula và giành chiến thắng trước Tiafoe và Anisimova. Vào tối nay (9/12) Alcaraz sẽ di chuyển sang Miami và đối đầu với tay vợt hạng 24 thế giới người Brazil Joao Fonseca.

Lần gần nhất Alcaraz thi đấu là ở chung kết ATP Finals 2025 ngày 17/11, nơi tay vợt người Tây Ban Nha nhận thất bại với tỷ số 6-7, 5-7 trước Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz khép lại mùa giải năm 2025 với vị trí số một thế giới, anh quyết định không cùng Tây Ban Nha dự Davis Cup 2025, giải đấu mà chủ nhà Italy lên ngôi vô địch.

Năm nay, Carlos Alcaraz vô địch Roland Garros, US Open, đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.