Ngôi sao trẻ người Brazil đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Alcaraz

Trả lời phỏng vấn Sport TV, Joao Fonseca đã bày tỏ sự khâm phục dành cho Carlos Alcaraz và nói về tầm ảnh hưởng của đàn anh đối với mình: "Alcaraz rất quan trọng với quần vợt, việc được tham dự trận đấu cùng anh ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Joao Fonseca đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Alcaraz (Ảnh: ATP).

Việc theo dõi thói quen thi đấu của anh ấy, cách anh ấy chuẩn bị cho các trận đấu thực sự ý nghĩa cho sự phát triển của tôi. Những lời khen từ Alcaraz gần đây cũng giúp tôi có thêm niềm tin vào bản thân".

Trong sự nghiệp của mình, Joao Fonseca chưa từng chạm trán với Alcaraz. Ngày 8/12 tới, họ sẽ chơi trận biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện quần vợt ở Miami (Mỹ), bên cạnh hai nữ đồng nghiệp Emma Raducanu và Amanda Anisimova.

Joao Fonseca năm nay 20 tuổi và là tài năng trẻ đang lên của quần vợt thế giới. Tay vợt người Brazil đang xếp hạng 24 thế giới và trải qua năm 2025 khá thành công.

Ở giải ATP 500 Basel Open 2025, Joao Fonseca đánh bại Alejandro Davidovich Fokina để lên ngôi vô địch ngày 27/10. Trước đó vào tháng 2, tài năng trẻ người Brazil hạ Francisco Cerundolo và đăng quang ở giải ATP 250 Argentina Open 2025.