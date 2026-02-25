Cặp đôi pickleball số một thế giới bị phá vỡ thế độc tôn

Giải đấu Carvana Mesa Cup tại Mỹ vừa chứng kiến một sự kiện làm rung chuyển làng pickleball thế giới. Hayden Patriquin và Anna Bright, hai cái tên đầy triển vọng, đã đánh bại "cặp bài trùng" số một thế giới Anna Leigh Waters và Ben Johns với tỷ số 11-8, 11-9, 11-3 ngay tại trận chung kết ngày 23/2.

Hayden Patriquin và Anna Bright vô địch nội dung đôi nam nữ giải Carvana Mesa Cup (Ảnh: PPA Tour).

Trước khi bước vào trận đấu quyết định, Waters và Johns được coi là những hạt giống số một của giải đấu. Trong suốt gần một năm qua, bộ đôi này đang "làm mưa làm gió" tại nội dung đôi nam nữ trong các sự kiện của PPA Tour mà họ có mặt.

Với tỷ lệ chiến thắng lên tới 97%, cặp đôi này gần như không cho bất kỳ đối thủ nào cơ hội tạo nên bất ngờ. Chuỗi thành tích phi thường ấy khiến giới chuyên môn tin rằng Waters và Johns sẽ còn thống trị làng pickleball trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, mọi dự đoán đã hoàn toàn sụp đổ sau màn trình diễn thăng hoa của Patriquin và Bright tại chung kết Carvana Mesa Cup. Sự kiên cường và lối chơi biến hóa của bộ đôi trẻ tuổi đã chặn đứng mạch bất bại kỷ lục, khiến cả khán đài phải ngỡ ngàng.

Chiến thắng của Patriquin và Bright không đơn thuần là một trận thắng mang tính thời điểm. Đây được coi là lời khẳng định mạnh mẽ của thế hệ tay vợt đang dần làm mới bản đồ pickleball thế giới.

Việc đánh bại được Ben Johns cùng Waters cho thấy trình độ của các tay vợt top đầu đang ngày càng thu hẹp. Những cú đánh táo bạo, chiến thuật dồn ép liên tục của hai tay vợt trẻ đã bộc lộ những kẽ hở hiếm hoi trong lối chơi vốn được coi là hoàn hảo của cặp đôi số một.

Thất bại của Waters và Johns tại Carvana Mesa Cup đã thực sự làm rung chuyển cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Kết quả này không chỉ mang lại danh hiệu cho Patriquin và Bright mà còn tiếp thêm sự tự tin cho hàng loạt tay vợt trẻ khác trên thế giới.