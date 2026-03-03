Cách nhận biết lõi vợt pickleball đạt chuẩn, tránh “tiền mất tật mang”

Pickleball đang phát triển nhanh chóng kéo theo nhu cầu mua sắm thiết bị tăng cao. Trong đó, lõi vợt được xem là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thi đấu. Tuy nhiên, không phải người chơi nào cũng biết cách nhận diện chất lượng lõi vợt trước khi quyết định xuống tiền.

Phần lõi vợt ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của mỗi cú đánh trong pickleball (Ảnh: Getty).

Theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thị trường, cấu trúc tổ ong bằng polymer, cụ thể là polypropylene (PP), hiện là vật liệu được sử dụng ở phần lớn các dòng vợt hiện đại. Đây được xem là tiêu chuẩn công nghiệp cho khoảng 99% vợt pickleball mới. Lõi polymer mang lại cảm giác êm ái, độ ổn định cao và khả năng kiểm soát tốt.

Một lõi đạt chất lượng cao phải cho cảm giác chắc chắn khi cầm. Khi thực hiện thử nghiệm thả bóng lên mặt vợt, bóng cần nảy đều, ổn định trên toàn bộ bề mặt. Âm thanh phát ra nhỏ, đều đặn và không có sự khác biệt giữa các điểm tiếp xúc.

Nếu xuất hiện khu vực bóng nảy yếu, âm thanh đục hoặc không đồng nhất, đó có thể là dấu hiệu của “điểm chết” hoặc lõi bị hư hỏng. Bên cạnh polymer, thị trường còn xuất hiện một số loại lõi khác.

Nomex là vật liệu dạng sợi giống giấy được phủ nhựa. Loại lõi này tạo âm thanh lớn hơn, cứng hơn và mang lại cảm giác đánh mạnh, song khó kiểm soát hơn so với polymer.

Lõi dày hấp thụ lực tốt, giúp kiểm soát bóng tốt hơn (Ảnh: Pickleball VN).

Trong khi đó, lõi nhôm thường được tìm thấy ở các dòng vợt cũ hoặc giá rẻ, chất lượng thấp hơn. Độ dày lõi cũng là thông số cần lưu ý. Các sản phẩm được thiết kế bài bản thường ghi rõ độ dày, phổ biến là 13mm hoặc 16mm. Lõi 13mm thiên về sức mạnh, trong khi 16mm ưu tiên khả năng kiểm soát. Việc công khai thông số kỹ thuật thể hiện mức độ minh bạch của nhà sản xuất.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, người tiêu dùng nên quan tâm đến uy tín thương hiệu và chính sách bảo hành. Các nhà sản xuất uy tín thường cung cấp chế độ bảo hành rõ ràng, thể hiện sự cam kết đối với chất lượng sản phẩm.