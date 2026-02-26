PPA Tour áp dụng công nghệ đặc biệt, đảm bảo tính công bằng tuyệt đối

Nhắc đến tranh cãi trong Pickleball, người hâm mộ vẫn chưa quên sự cố tại giải PPA Tour - Vietnam Cup diễn ra tại Đà Nẵng hồi tháng 10/2025. Trận đấu giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam đã biến thành một cuộc "cãi vã" kịch tính chỉ vì một tình huống nhận định bóng in/out thiếu đồng nhất.

Tại thời điểm đó, việc thiếu vắng một hệ thống giám sát khách quan đã khiến trận đấu bị gián đoạn và để lại những dư luận không đáng có về tính công bằng của giải đấu.

Để giải quyết triệt để vấn đề, PPA Tour đã chính thức đưa vào thử nghiệm hệ thống mang tên "PlayReplayPickleball". Đây được coi là phiên bản VAR tối tân dành riêng cho pickleball.

Công nghệ mới được PPA Tour áp dụng được cho là tối ưu hơn công nghệ VAR trong bóng đá (Ảnh: Getty).

Ông Hans Lundstam, CEO của Play Replay, cho biết hệ thống này bao gồm 4 máy quay độ phân giải cao gắn tại cột lưới và 4 thiết bị theo dõi đặt dọc đường biên. "Chúng tôi theo dõi đường bóng, vị trí vận động viên và mặt sân một cách liên tục. Mọi dữ liệu đều được phân tích để đưa ra kết quả chính xác nhất", ông Hans chia sẻ.

Điểm khác biệt lớn nhất của công nghệ này so với VAR trong bóng đá chính là sự đơn giản và tốc độ. Thay vì trọng tài phải dừng trận đấu để xem lại màn hình và đưa ra quyết định chủ quan, Play Replay sẽ tự động tính toán và đưa ra kết quả in/out chỉ sau một cú chạm.

Tay vợt nữ Judit Castillo hào hứng nhận xét: "Hệ thống giúp kết quả rõ ràng, minh bạch và còn cung cấp số liệu để chúng tôi phân tích lại chiến thuật sau trận đấu".

Hiện tại, hệ thống Play Replay vẫn trong giai đoạn triển khai tại thị trường Mỹ, trong khi các giải đấu quốc tế vẫn tạm thời sử dụng Video Challenge truyền thống.

Tuy nhiên, với sức ép về tính minh bạch ngày càng cao, giới chuyên môn kỳ vọng công nghệ này sẽ sớm được đưa về Việt Nam, gần nhất là tại giải Asia Tour diễn ra ở Hà Nội vào đầu tháng 4/2026.

Sự góp mặt của công nghệ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho trọng tài mà còn nâng tầm tính chuyên nghiệp của pickleball, biến mỗi trận đấu thành một cuộc chơi công bằng, nơi thắng bại được quyết định bởi tài năng thay vì những sai sót cảm tính.