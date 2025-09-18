Nelly Korda và dàn hảo thủ nữ tham dự giải golf Arkansas Championship 2025

Walmart NW Arkansas Championship là giải đấu thuộc hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu của nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt). Chính vì thế, giải đấu thu hút rất nhiều golfer mạnh.

Nelly Korda tham dự Arkansas Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý trong số này có cựu số một thế giới, nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Nelly Korda (Mỹ), cựu số một thế giới Ko Jin Young (Hàn Quốc), cựu số hai thế giới, tay golf người Mỹ gốc Việt Lilia Vu.

Ngoài ra, giải còn có sự hiện diện của golfer rất nổi tiếng người Nhật Bản gốc Philippines Yuka Saso, tay golf người Thái Lan Patty Tavatanakit, hay Hannah Green (Australia)…

Walmart NW Arkansas Championship sẽ diễn ra từ ngày 19 – 21/9 (theo giờ Mỹ), trên sân Pinnacle Country Club, ở Rogers (Arkansas, Mỹ).

Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay là 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng). Đây là con số không lớn nếu so với giải thưởng dành cho các golfer nam, nhưng với các golfer nữ, số tiền 3 triệu USD là số tiền không nhỏ.