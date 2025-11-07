Nhiều tay golf mạnh tham dự giải đấu dành cho nữ Toto Classic 2025

Toto Classic là giải đấu thuộc hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt). Chính vì thế, có khá nhiều golfer mạnh tham dự giải đấu này.

Tay golf chủ nhà Nasa Hataoka là ứng cử viên vô địch của Toto Classic 2025 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý trong số này có cựu số một thế giới Minjee Lee (Australia), tay golf từng giành danh hiệu major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) Patty Tavatanakit (Thái Lan), hoặc tay golf Julia Lopez Ramirez (Tây Ban Nha)…

Về phía các tay golf chủ nhà Nhật Bản, có Nasa Hataoka, Miyu Yamashita, Yuka Yasuda. Họ đều là các ứng cử viên vô địch tại giải năm nay.

Toto Classic 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6/11 đến 9/11, ở sân Seta Golf Course, tại Otsu (Nhật Bản). Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay là 2,1 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng).