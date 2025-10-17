Tay golf nữ Thái Lan chiếm vị trí số một thế giới

Cách đây ít ngày, Jeeno Thitikul vô địch giải đấu tại Thượng Hải (Trung Quốc). Danh hiệu này giúp tay golf 22 tuổi người Thái Lan dẫn đầu về điểm số trên LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).

Atthaya Jeeno Thitikul vươn lên giữ vị trí số một thế giới (Ảnh: Getty).

Sau khi giành được vị trí số một thế giới, Jeeno Thitikul đang hướng đến việc nhận 3 giải thưởng quan trọng trong năm 2025, do hệ thống LPGA Tour trao tặng.

Đầu tiên, Jeeno Thitikul đang dẫn trước khá xa so với các đối thủ, ở hạng mục tay golf của năm, dựa trên điểm số tích lũy qua các giải đấu.

Thứ hai, tay golf nữ người Thái Lan có thể giành giải thưởng Vare Trophy, dành cho người có điểm trung bình thấp nhất trên LPGA Tour trong năm.

Và thứ ba, Jeeno Thitikul đang cạnh tranh danh hiệu nữ golfer kiếm tiền nhất trên LPGA Tour trong năm. Người đang so kè danh hiệu này với golfer người Thái Lan là tay golf nổi tiếng Minjee Lee (Australia).

Tính đến nay, Jeeno Thitikul đã có 6 danh hiệu thuộc hệ thống LPGA Tour. Tuy nhiên, cô chưa giành được ngôi vô địch nào ở các giải major (tương đương với hệ thống các giải Grand Slam trong môn quần vợt). Mục tiêu của golfer 22 tuổi này là hướng đến các danh hiệu major trong năm sau.