Các tay golf châu Á thắng lớn tại giải Lotte Championship 2025

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của giải vào tối 5/10, tay golf You Min Hwang (Hàn Quốc) giành ngôi vô địch với tổng điểm -17 gậy.

You Min Hwang vô địch Lotte Championship 2025 (Ảnh: AFP).

Xếp thứ nhì cũng là một golfer người Hàn Quốc Kim Hyo Joo, với tổng điểm -16 gậy. Về thứ ba là Minami Katsu (Nhật Bản), với tổng điểm -15 gậy.

Những người đứng vị trí T4 (đồng hạng 4) cũng có các golfer châu Á. Đó là Chien Peiyun (Đài Loan) và Akie Iwai (Nhật Bản), mỗi người có tổng điểm -14 gậy. Thành tích của họ ngang với cựu số một thế giới Nelly Korda và Jessica Porvasnik (đều là người Mỹ).

Trong khi đó, golfer hàng đầu Thái Lan Patty Tavatanakit giành tổng điểm -10 gậy, xếp vị trí T14. Đây không phải là thành tích quá tệ với tay golf nữ từng giành danh hiệu major (tương đương với tính chất các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt).

Lotte Championship 2025 diễn ra trên sân Hoakalei Country Club, tại Hawaii (Mỹ). Đây là giải đấu nằm trong hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf chất lượng cao dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).