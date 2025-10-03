Các tay golf nữ hàng đầu tham dự giải Lotte Championship 2025

Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất hiện diện tại giải là cựu số một thế giới, cựu vô địch Olympic Nelly Korda (Mỹ).

Tay golf người Thái Lan Patty Tavatanakit là ứng cử viên vô địch của giải (Ảnh: Getty).

Những đối thủ mạnh của Nelly Korda có Azahara Munoz (Tây Ban Nha), Allisen Corpuz (Mỹ), Anna Nordqvist (Thụy Điển), Megan Khang (Mỹ)…

Các golfer gốc châu Á rất mạnh tại giải có Patty Tavatanakit (Thái Lan), Nasa Hataoka (Nhật Bản), Yuka Saso (người Nhật Bản gốc Philippines), Chien Peiyun (Đài Loan)…

Năm nay, giải được tổ chức trên sân Hoakalei Country Club, tại Ocean Pointe, Hawaii (Mỹ). Tổng giá trị giải thưởng của Lotte Championship 2025 là 3 triệu USD (hơn 79 tỷ đồng). Đây là con số không là gì so với các giải đấu của các golfer nam, nhưng với các golfer nữ, khoản tiền trên vẫn là con số lớn.

Giải đấu này thuộc hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), nên các tay golf sẽ được cộng rất nhiều điểm, nếu họ giành được các thứ hạng cao tại giải.