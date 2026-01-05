Xác định thời gian và địa điểm các giải golf quan trọng nhất năm 2026

Mỗi năm, các tay golf nam có 4 giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt), gồm Masters Tournament, PGA Championship, U.S Open và The Open Championship.

Tay golf số một thế giới Scottie Scheffler là ĐKVĐ 2 giải major (Ảnh: Getty).

Năm nay, Masters Tournament là giải đấu sớm nhất trong hệ thống major, diễn ra từ ngày 9/4 đến 12/4, trên sân Augusta National Golf Club, tại Augusta (bang Georgia, Mỹ). Đương kim vô địch (ĐKVĐ) giải này là số hai thế giới Rory McIlroy (Bắc Ireland).

Sau đó, PGA Championship sẽ diễn ra từ ngày 14/5 đến 17/5, trên sân Arnonimink Golf Club, ở Newtown Square (Delaware County, bang Pennsylvania, Mỹ). ĐKVĐ giải đấu này là số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ).

Tiếp đến là U.S Open, diễn ra từ ngày 18/6 đến 21/6, trên sân Shinnecock Hills Golf Club, ở Southampton (bang New York, Mỹ). ĐKVĐ giải đấu này là J.J Spaun (Mỹ).

Giải major cuối cùng trong năm 2026 là The Open Championship, diễn ra từ ngày 16/7 đến 19/7, trên sân Royal Birkdale, ở Southport (Anh). Đây là giải major duy nhất diễn ra bên ngoài nước Mỹ. ĐKVĐ giải đấu này là Scottie Scheffler (Mỹ).