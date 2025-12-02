Các tay golf hay nhất tại FedEx Cup trong 5 mùa: Scheffler không dẫn đầu

PGA Tour là hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt.

Patrick Cantlay bất ngờ đứng đầu danh sách (Ảnh: Getty).

FedEx Cup play-off hàng năm là một chuỗi 3 giải đấu có tính chất tổng kết lại từng mùa thi đấu trên PGA Tour. Ngoài số tiền thưởng cao vượt trội so với các giải thông thường trong mùa, việc vô địch FedEx Cup còn mang ý nghĩa khẳng định giá trị thương hiệu của các golfer hàng đầu.

Mới đây, hệ thống PGA Tour đã tổng hợp các chỉ số, để tìm ra danh sách những golfer hay nhất tại FedEx Cup ở 5 mùa giải gần nhất.

Đứng đầu danh sách này, thật bất ngờ là nhà vô địch của năm 2021 Patrick Cantlay (Mỹ), với vị trí trung bình qua 5 mùa giải 6,4. Cụ thể, Patrick Cantlay vô địch năm 2021, hạng 7 năm 2022, hạng 5 năm 2023, hạng 17 năm 2024 và hạng nhì năm 2025.

Tay golf số một thế giới Scottie Scheffler đứng thứ nhì trong danh sách (Ảnh: Getty).

Đứng thứ nhì là golfer số một thế giới, người được đánh giá là có lối chơi ổn định nhất hiện tại là Scottie Scheffler (Mỹ). Vị trí trung bình của tay golf người Mỹ qua 5 mùa là 7: Hạng 22 năm 2021, hạng nhì năm 2022, hạng 6 năm 2023, vô địch năm 2024 và hạng 4 năm 2025.

Xếp thứ 3 là Viktor Hovland (Na Uy), nhà vô địch của năm 2023, vị trí trung bình là 9. Xếp thứ 4 là Rory McIlroy (Bắc Ireland), nhà vô địch của năm 2022, vị trí trung bình là 10.

Đứng ngay sau Rory McIlroy là Xander Schauffele (Mỹ). Nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 không lần nào bước lên bục cao nhất tại FedEx Cup trong vòng 5 mùa giải gần nhất, nhưng vị trí trung bình trong 5 mùa của anh vẫn rất tốt: hạng 11. Thành tích cao nhất của Xander Schauffele trong 5 mùa giải FedEx Cup gần nhất là hạng nhì năm 2023.