Giải golf Arkansas Championship 2025 bị hủy bỏ vì lý do thời tiết

Giải đấu này dự định kết thúc sáng nay (22/9), sau 3 ngày thi đấu. Tuy nhiên, đến ngày thi đấu thứ hai, giải đã phải tạm ngưng, do mưa lớn kéo dài.

Hôm qua (21/9). Ban tổ chức (BTC) giải buộc phải ra thông báo: “Dựa trên những báo cáo về thời tiết trong những ngày sắp tới, rất khó có khả năng giải đấu hoàn tất được hai ngày thi đấu cuối cùng”.

Walmart NW Arkansas Championship 2025 bị hủy vì lý do thời tiết xấu (Ảnh: Getty).

Sau thông báo này, giải chính thức bị hủy. BTC cho biết, thành tích của các golfer tham dự giải năm nay sẽ được xét theo thành tích mà họ giành được sau ngày thi đấu đầu tiên (18 hố đấu).

BTC và LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt) quyết định sẽ trao 50% số tiền thưởng theo quy định của giải (tương đương với 1,5 triệu USD, tức gần 40 tỷ đồng) cho top 65 golfer có thứ hạng cao nhất sau ngày thi đấu đầu tiên.

Ngoài ra, LPGA Tour còn trao thêm số tiền 500.000 USD khác, chia đều cho mọi tay golf tham dự giải (tổng số 144 golfer), xem như tiền chi phí cho họ đến với giải. Mỗi golfer nhận được gần 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng).

Tính cho đến khi giải đấu tạm dừng và bị hủy, Minami Katsu (Nhật Bản), Sarah Schmelzel (Mỹ) và Alison Lee (Mỹ) cùng dẫn đầu, mỗi người có tổng điểm -8 gậy.