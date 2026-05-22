Các đối thủ của U17 Việt Nam ở World Cup mạnh cỡ nào?

U17 Việt Nam đã tránh được nhiều đối thủ mạnh như Brazil, Argentina, Pháp, Italy, Tây Ban Nha. Thay vào đó, đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ nằm chung bảng với các đối thủ U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

U17 Mali là đội bóng "có số có má" ở châu Phi (Ảnh: Getty).

Mặc dù vậy, U17 Việt Nam vẫn đối diện với nhiều thách thức khi nằm chung bảng đấu này. U17 Mali không hề tầm thường. Không phải ngẫu nhiên, họ được xếp ở nhóm hạt giống số 1. Trong những năm qua, bóng đá Mali đã gây dấu ấn mạnh mẽ.

U17 Mali đã vô địch châu Phi vào các năm 2015, 2017. Ở giải đấu gần nhất diễn ra vào năm 2025, họ là á quân ở lục địa đen. Ở cấp độ World Cup, U17 Mali từng giành á quân năm 2015, hạng 3 năm 2023. Trong 4 lần gần nhất tham dự giải đấu cấp thế giới, U17 Mali có tới 3 lần lọt vào bán kết.

Về cơ bản, U17 Mali sở hữu tố chất điển hình của bóng đá châu Phi là tốc độ và sức mạnh. U17 Việt Nam sẽ phải đối diện với lối chơi cường độ rất cao của đội bóng này trong suốt 90 phút. U17 Mali sẽ chơi pressing (gây áp lực), tranh chấp tay đôi liên tục. Ngoài ra, họ sẽ tận dụng những điểm mạnh về tốc độ để phản công.

Việc phải đối diện với lối chơi nhanh, mạnh là thách thức rất lớn với các đội bóng Đông Nam Á. Còn nhớ, trong trận play-off tranh vé tham dự Olympic, U23 Indonesia đã để thua khá dễ dàng trước U23 Guinea.

Trong khi đó, U17 Bỉ cũng lọt vào bán kết giải U17 châu Âu vào năm ngoái. Trong những năm qua, Bỉ luôn được xem là cái nôi phát triển bóng đá trẻ ở châu Âu. Họ có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, với nhiều cấp độ và phát triển theo hướng hiện đại. Tư duy chiến thuật cũng như kỹ thuật của các cầu thủ đều rất đồng đều.

U17 Bỉ là đối thủ đáng gờm với U17 Việt Nam (Ảnh: Getty).

Khác với U17 Mali, U17 Bỉ sẽ chơi thiên về kiểm soát bóng, với những đường chuyền ngắn liên tục. Các cầu thủ giữ bóng không quá lâu và sẵn sàng lao vào áp sát nhanh mỗi khi mất bóng. Trận đấu này sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam có thể cọ xát với phong cách thi đấu và tư duy chơi bóng hiện đại.

U17 New Zealand có thể xem là “phiên bản thấp” của U17 Australia, đối thủ vừa thắng U17 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở tứ kết giải U17 châu Á. Đội bóng châu Đại Dương chắn chắn sẽ nghiên cứu kỹ trận đấu này. Họ có thể tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để làm khó U17 Việt Nam.

Mục tiêu của đoàn quân HLV Roland là thi đấu tốt trong từng trận đấu. U17 Việt Nam rất muốn giành chiến thắng lịch sử ở đấu trường World Cup, giống như U17 Indonesia ở giải đấu vào năm 2025 (thắng U17 Honduras). Không những vậy, U17 Việt Nam còn có cơ hội trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Theo quy định của FIFA, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé lọt vào vòng 1/16.