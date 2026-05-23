Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở World Cup U17

Theo kết quả bốc thăm World Cup U17 2026, U17 Việt Nam nằm chung bảng với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Mục tiêu của đoàn quân HLV Cristiano Roland là giành điểm số đầu tiên ở World Cup và xa hơn là vượt qua vòng bảng.

Theo lịch thi đấu của FIFA, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu giải đấu với trận gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Tiếp đó, đội bóng trẻ của Việt Nam đụng độ với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai vào ngày 23/11. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với U17 Mali trong trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 26/11.

U17 Bỉ được xem là đối thủ lớn nhất của U17 Việt Nam. Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị của U17 Bỉ lên tới 6,3 triệu euro, gần bằng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực tế, giá trị này tập trung ở 6 cầu thủ.

Người đắt giá nhất là Xander Dierckx với 2 triệu euro. Tiếp theo là Elie Mbavu (1,5 triệu euro), Joshua Nga Kana (1,2 triệu euro), Jayden Onia Seke (1 triệu euro). Nên nhớ, đội tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào vượt 600.000 euro (mức giá của Xuân Son).

U17 Việt Nam thậm chí không có cầu thủ nào được Transfermarkt định giá. Điều đó cho thấy sự chênh lệch tương quan khá lớn của hai đội.

U17 Mali cũng vô cùng đáng gờm. Đội bóng này đã vô địch châu Phi vào các năm 2015, 2017. Ở giải đấu gần nhất diễn ra vào năm 2025, họ là á quân ở lục địa đen. Ở cấp độ World Cup, U17 Mali từng giành á quân năm 2015, hạng 3 năm 2023. Trong 4 lần gần nhất tham dự giải đấu cấp thế giới, U17 Mali có tới 3 lần lọt vào bán kết.

Về cơ bản, U17 Mali sở hữu tố chất điển hình của bóng đá châu Phi là tốc độ và sức mạnh. U17 Việt Nam sẽ phải đối diện với lối chơi cường độ rất cao của đội bóng này trong suốt 90 phút. U17 Mali sẽ chơi pressing (gây áp lực), tranh chấp tay đôi liên tục. Ngoài ra, họ sẽ tận dụng những điểm mạnh về tốc độ để phản công.

U17 New Zealand có thể xem là “phiên bản thấp” của U17 Australia, đối thủ vừa thắng U17 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở tứ kết giải U17 châu Á. Đội bóng châu Đại Dương chắn chắn sẽ nghiên cứu kỹ trận đấu này. Họ có thể tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để làm khó U17 Việt Nam.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Theo quy định của FIFA, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé lọt vào vòng 1/16.