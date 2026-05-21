CĐV Đông Nam Á dự đoán đối thủ của U17 Việt Nam ở World Cup

Tối nay (21/5), cả thế giới sẽ hướng về Trụ sở của FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) để theo dõi lễ bốc thăm vòng bảng giải World Cup U17. Đây là sự kiện được mong chờ của bóng đá trẻ trên khắp hành tinh. Báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.

U17 Việt Nam hồi hộp chờ đối thủ ở World Cup (Ảnh: AFC).

Lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup U17. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang háo hức để biết được đối thủ của mình.

Theo công bố của FIFA, U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng với Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Trung Quốc, Jamaica, Cuba, hai đại diện châu Phi (tranh vé vớt). Thầy trò HLV Roland có thể đối đầu với những đối thủ mạnh trên thế giới.

Trước lễ bốc thăm, CĐV Đông Nam Á đã bình luận khá sôi nổi trên diễn đàn ASEAN Football. Họ đưa ra dự đoán về đối thủ của U17 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Người hâm mộ Salma bình luận: “Tôi sẽ ủng hộ U17 Việt Nam ở giải đấu này. Tôi hy vọng họ nằm chung bảng với Argentina, Haiti, Ai Cập”.

U17 Việt Nam có thể chung bảng với U17 Brazil (Ảnh: Getty).

Kyle Reese cũng cho rằng U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Argentina: “Tôi dự đoán U17 Việt Nam sẽ gặp Argentina, Croatia, Panana”.

Người hâm mộ có tên Kith Visal dự đoán bảng đấu khá nhẹ với U17 Việt Nam: “Qatar, Ai Cập, Fjji, Việt Nam”.

Một bảng đấu khác cũng khá nhẹ với U17 Việt Nam được nhắc tới là Mali, Venezuela, Fjji.

Tài khoản Ut Sg dự đoán: “U17 Việt Nam chung bảng với Brazil, Bỉ và Đan Mạch”.

Một tài khoản tới từ Indonesia dự đoán các đối thủ của U17 Việt Nam là Tây Ban Nha, Bỉ, Cameroon.

Một bảng đấu khó được nhắc tới gồm các đối thủ U17 Việt Nam, Brazil, Đan Mạch và Croatia. Hay bảng đấu gồm Argentina, Bỉ, Đan Mạch cũng được xem là khá nặng với đoàn quân HLV Cristiano Roland.

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm từng đại diện của các nhóm hạt giống vào 12 bảng đấu. Đội chủ nhà U17 Qatar nằm ở nhóm hạt giống số 1. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16.