Bruno Fernandes thắng thắn thừa nhận hai "tử huyệt" của Man Utd

Trận đấu tại sân vận động Etihad vào đêm 14/9 chứng kiến Phil Foden mở tỷ số bằng một pha đánh đầu, trước khi Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp hai, nhấn chìm hy vọng của "Quỷ đỏ". Fernandes thừa nhận đội bóng của anh đã không thể hiện được phong độ tốt nhất, đặc biệt sau khi bị Man City dẫn trước.

Bruno Fernandes thi đấu trong trận derby Manchester (Ảnh: Getty).

Phát biểu với Sky Sports, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh hai khía cạnh cần được khắc phục cấp bách: “Không khó để tìm ra những điểm tích cực, nhưng điều đó là không đủ để giành chiến thắng. Những gì chúng tôi làm hôm nay là không đủ để có được kết quả và đó là điều chúng tôi sẽ rút ra từ trận đấu này”.

Fernandes chỉ ra rằng Man Utd đang tồn tại hai điểm yếu, cần cải thiện gấp, đó là khả năng ghi bàn và phòng ngự. Anh nói: “Chúng tôi liên tục tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi được nhiều bàn như mong muốn. Chúng tôi cần kiểm soát bóng tốt hơn. Chúng tôi đã để thủng lưới ba bàn mà đáng lẽ ra có thể tránh được”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng kêu gọi sự táo bạo hơn trong tấn công: “Khi chúng tôi tấn công, chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn và phải can đảm hơn ở tuyến cuối. Khi chuyền bóng cho các trung vệ, họ sẽ chơi ba đấu ba và gây áp lực rất lớn. Khoảng trống còn lại rất hẹp”.

Thất bại trước Man City đánh dấu khởi đầu tệ nhất của Man Utd tại Premier League kể từ mùa giải 1992-93, khi họ chỉ giành được bốn điểm sau bốn trận mở màn. Fernandes thừa nhận đây là một kết quả “rất tệ” nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm những điểm sáng.

“Các bàn thua đáng lẽ đã có thể tránh được. Khi cầm bóng, chúng tôi rất tích cực, rất dũng cảm, chúng tôi đưa bóng lên phía trước. Khi tạo ra cơ hội, chúng tôi có thể chơi mạch lạc hơn. Chúng tôi muốn những gì Man City có được và đó là ba điểm. Man City đã rất thông minh khi ghi được bàn thắng theo cách họ đã làm, họ có một đội bóng rất tốt và những cầu thủ giỏi”, Fernandes chốt lại.