Cơn ác mộng xuống hạng với Man Utd

Ở mùa giải trước, HLV Ruben Amorim đã đề cập tới khả năng Man Utd có thể phải xuống hạng. Khi ấy, nhiều người đã cười nhạo phát biểu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Man Utd cũng “muối mặt” khi phải xếp thứ 15 khi kết thúc mùa giải. Đây là vị trí kém nhất của CLB trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh.

Man Utd khởi đầu tệ nhất ở giải Ngoại hạng Anh sau 33 năm (Ảnh: Getty).

Sang tới mùa này, Man Utd đã chi tới hơn 200 triệu bảng để mang về hàng loạt tân binh, đặc biệt là ở hàng công. Tuy nhiên, tình hình vẫn không cải thiện nhiều. Trận thua với tỷ số 0-3 trước Man City đêm qua tiếp tục phủ bóng đen u ám lên bầu không khí tại Old Trafford.

Họ tiếp tục phá vỡ kỷ lục tồi tệ. Theo thống kê, đây là màn khởi đầu tệ nhất của Man Utd ở giải Ngoại hạng Anh sau 33 năm. Lần gần nhất họ giành vỏn vẹn 4 điểm ở 4 vòng đấu mở màn là ở mùa giải 1992-93, dưới thời HLV Sir Alex Ferguson. Ở mùa giải trước, khi CLB kết thúc với vị trí thấp nhất, Quỷ đỏ vẫn giành được 6 điểm và xếp thứ 10.

Giờ đây, cơn ác mộng xuống hạng tiếp tục đe dọa Man Utd. Và lần này, không ai cảm thấy quá ngạc nhiên như lần đầu HLV Amorim đề cập tới điều này. Theo phân tích của siêu máy tính Opta, khả năng xuống hạng của Man Utd là 10,95%, tức gấp đôi so với khả năng giành vé tham dự Champions League (4,18%) của CLB này.

HLV Ruben Amorim, người đang chịu áp lực lớn, tuyên bố sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình bất chấp làn sóng chỉ trích. Ông chỉ có tỷ lệ thắng 26%, thấp thứ ba trong lịch sử các HLV Man Utd từng dẫn dắt hơn 20 trận. Dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Quỷ đỏ cũng giành ít điểm nhất trong số các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh (không tính các đội xuống hạng).

Khả năng xuống hạng của Man Utd cao gấp đôi khả năng tham dự Champions League (Ảnh: Getty).

HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Thành tích nói lên tất cả. Tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ và chấp nhận áp lực này. Nhưng tôi sẽ không thay đổi cách chơi. Tôi sẽ làm tất cả vì CLB, còn những quyết định khác không thuộc về tôi”.

Ở vòng đấu tới, Man Utd tiếp tục có chuyến làm khách khó khăn tới sân của Chelsea. Nếu tiếp tục thất bại, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ (Man Utd chỉ hơn nhóm này 1 điểm). Khi ấy, HLV Amorim có nguy cơ cao sẽ bị sa thải.