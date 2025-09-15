Haaland lập cú đúp, Man City dễ dàng vùi dập Man Utd

Man City đã chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trước Man Utd trên mọi đấu trường bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trong trận derby Manchester diễn ra vào đêm 14/9, thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh 2025-26.

Trận đấu khởi đầu với tốc độ cao và sự quyết tâm từ cả hai đội. Erling Haaland suýt chút nữa đã mở tỷ số cho Man City, trong khi Benjamin Sesko buộc Gianluigi Donnarumma phải thực hiện pha cứu thua đầu tiên dưới thời Pep Guardiola.

Thủ môn Altay Bayındır của Man Utd đã thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, nhưng anh không thể cản phá pha đánh đầu của Phil Foden ở phút 18. Jeremy Doku đã có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải và tạt bóng chính xác, giúp Foden ghi bàn thắng thứ bảy vào lưới Man Utd trong sự nghiệp, thành tích chỉ kém số bàn thắng anh ghi vào lưới Brighton.

Foden ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd.

Sau bàn thắng, các đợt phản công của Man City trở nên rất nguy hiểm với đội khách. Doku tiếp tục màn trình diễn ấn tượng khi kiến tạo cho Tijjani Reijnders, nhưng cú sút của cầu thủ người Hà Lan đi thẳng vào vị trí của Bayındır.

Sau đó, Haaland cũng có một pha mở màn tấn công nhanh cho Man City nhưng không thể dứt điểm thành công đường chuyền của Bernardo Silva. Về phía Man Utd, họ nhiều lần tìm cách đưa bóng ra sau hàng phòng ngự đối phương, nhưng không thành công. Đội khách không tìm được cơ hội ghi bàn thực sự trước giờ nghỉ.

Hiệp hai chứng kiến sự quyết tâm của đội bóng Ruben Amorim, nhưng Man City vẫn đứng vững. Phút 53, Haaland đè bật Luke Shaw để đón đường chuyền chuẩn xác của Doku, sau đó anh vượt qua Bayındır đang lao ra và dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Không đầy hai phút sau, Haaland lại thoát khỏi sự truy cản của thủ môn bên phía Man Utd, tiếc rằng anh lại sút bóng trúng cột dọc khi trước mặt là cầu môn trống. Man Utd không thường xuyên gây nguy hiểm trước khung thành của Man City, Donnarumma đã chơi xuất sắc với pha đẩy cú vô lê của Mbeumo đi chệch cột dọc.

Việc Man Utd dâng cao và thường xuyên chuyền hỏng đã khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá. Phút 68, Haaland trừng phạt lối chơi chệch choạc của đội khách bằng cách lao lên đón đường chuyền của Bernardo Silva và bình tĩnh đệm bóng vào lưới, hoàn tất cú đúp cá nhân và nâng tỷ số lên 3-0.

Haaland chia vui cùng đồng đội sau khi có cú đúp vào lưới Man Utd.

Với khoảng cách an toàn, Man City tiếp tục kiểm soát trận đấu. Không lâu sau khi ghi bàn thứ hai, Haaland đã kiến tạo cho Reijnders đối mặt với Bayındır, nhưng đáng tiếc tiền vệ người Hà Lan lại sút bóng ra ngoài. Man City có thêm một vài cơ hội nguy hiểm trước cầu môn của Man Utd nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Man Utd chỉ thực sự khiến khung thành của Man City đối mặt với nguy hiểm ở khoảng 10 phút cuối trận, dẫu vậy các chân sút của đội khách cũng không biết chắt chiu cơ hội để ghi bàn thắng danh dự. Thất bại trước Man City khiến Man Utd lâm vào khủng hoảng thực sự khi họ mới chỉ thắng một trận sau 5 trận đấu ở tất cả các mặt trận mùa này.

Ảnh: Getty