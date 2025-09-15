HLV Pep Guardiola nói điều bất ngờ sau khi Man City thắng đậm Man Utd

"Phil Foden đã chơi rất tuyệt. Cậu ấy là một chàng trai thích xông vào vòng cấm. Chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của chúng tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi rất cần cậu ấy.

Các cầu thủ cũng rất tự hào về Erling Haaland. Sự cống hiến của cậu ấy ở mùa này thật không thể tin được. Hai trận, bảy bàn thắng là quá khủng khiếp", HLV Pep Guardiola ca ngợi hai học trò cưng của mình sau chiến thắng 3-0 của Man City trước Man Utd trên sân nhà Etihad ở vòng 4 Premier League diễn ra vào tối 14/9.

Erling Haaland ăn mừng cùng các đồng đội sau cú đúp bàn thắng vào lưới Man Utd (Ảnh: Reuters).

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola nhập cuộc mạnh mẽ và có bàn mở tỷ số ở phút 18 sau pha lập công của Phil Foden. Jeremy Doku đã có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải và tạt bóng chính xác cho Foden băng vào đánh đầu làm tung lưới thủ thành Altay Bayindir.

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, Erling Haaland đã toả sáng rực rỡ trong hiệp 2 với cú đúp bàn thắng. Phút 53, Haaland thoát khỏi sự đeo bám của Luke Shaw để đón đường chuyền chuẩn xác của Doku, sau đó tiền đạo người Na Uy dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Bayindir đang lao ra và nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Phút 68, Haaland trừng phạt lối chơi chệch choạc của đội khách bằng cách lao lên đón đường chuyền của Bernardo Silva và bình tĩnh đệm bóng vào lưới, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Phản ứng của HLV Pep Guardiola và đồng nghiệp Ruben Amorim ở trận derby thành Manchester (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi vẫn chưa phải là một đội bóng thực sự, nhưng chúng tôi đang từng bước tiến bộ. Chiến thắng này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Có nhiều trận chúng tôi thi đấu với động lực cao nhưng nhiều trận thì không.

Công bằng mà nói thì Man Utd có những cầu thủ tuyệt vời và tôi biết chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với họ, rất may hôm nay chúng tôi có kết quả tốt hơn so với tại Old Trafford", HLV Pep Guardiola bày tỏ sự khiêm tốn sau chiến thắng của đội nhà.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn khởi đầu không như mong đợi và tất nhiên các đối thủ của chúng tôi rất mạnh.

Chúng tôi muốn bám sát và tiếp tục chiến đấu cho các danh hiệu. Tinh thần thi đấu rất tuyệt vời, các cầu thủ của chúng tôi rất tự hào và họ muốn cố gắng làm tốt hơn trong một ngày đặc biệt. Chúng tôi thấy người hâm mộ rất hạnh phúc và đó là nhiệm vụ của chúng tôi, thật sự rất vinh dự".

Với chiến thắng này, Man City đã tăng 3 bậc lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng nhưng vẫn kém ngôi đầu của Liverpool tới 6 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, Man City sẽ tiếp đón Napoli trên sân nhà Etihad ở trận ra quân vòng bảng Champions League diễn ra vào ngày 19/9.