Amorim: “Man Utd sẽ không thay đổi lối chơi, trừ khi đội bóng thay HLV”

"Thật khó để bảo một HLV thay đổi triết lý của họ, điều đó là không thể. Tôi sẽ chơi theo cách của mình cho tới khi chính tôi muốn thay đổi. Nếu muốn thay đổi lập tức thì hãy thay HLV. Có nhiều vấn đề xảy ra trong vài tháng qua và tôi cần giải quyết từng việc.

Tôi chấp nhận kết quả này nhưng có điều chắc chắn rằng tôi sẽ không thay đổi lối chơi và sơ đồ của mình”, HLV Amorim nói sau thất bại trên sân Etihad.

HLV Amorim động viên các cầu thủ Man Utd làm theo kế hoạch ông vạch ra trước trận đấu (Ảnh: Getty).

Trận derby thành Manchester lần thứ 297 kết thúc với chiến thắng áp đảo 3-0 dành cho Man City, điều này khiến đoàn quân HLV Amorim chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận đấu đầu tiên tại Premier League. Đây là khởi đầu tệ nhất của Man Utd kể từ mùa giải 1992-93.

Tương lai của HLV Amorim tại Man Utd đang lung lay hơn bao giờ hết khi vị chiến lược gia người Bồ đào Nha chỉ giành được 8 chiến thắng trong 31 trận ông dẫn dắt đội bóng tại Premier League.

“Thông điệp của tôi là tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi sẽ làm tất cả, luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho câu lạc bộ. Cho đến khi còn ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng và đang chịu đựng nhiều hơn họ.

Trận đấu này phong độ của cả đội không tốt. Trong những khoảnh khắc quan trọng, Man City đã làm tốt hơn chúng tôi. Tôi cố gắng nhìn nhận một cách lý trí. Tôi thấy thống kê, tôi hiểu sự thất vọng và tôi hiểu những quyết định có thể đi kèm với nó. Tôi chấp nhận chỉ trích. Chỉ vậy thôi", HLV Amorim phát biểu sau trận đấu.

Man Utd đã không thể ghi bàn, ngược lại họ đã phải nhận 3 bàn thua từ Phil Foden và Erling Haaland, trong đó tiền đạo người Na Uy lập một cú đúp.

Mặc dù kiểm soát bóng tới 55% thời lượng trận đấu, “Quỷ đỏ” lại tỏ ra thiếu hiệu quả. Trong khoảng 10 phút cuối trận Man Utd đã chơi khởi sắc, nhưng cú dứt điểm của Bryan Mbeumo và cầu thủ vào sân thay người Casemiro đều đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

HLV Amorim tỏ ra thất vọng trong trận Man Utd thua Man City 0-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Bất chấp việc phải nhận thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa, bao gồm hai trận ở Ngoại hạng Anh và cú sốc trước CLB hạng Tư Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn. HLV Amorim vẫn khẳng định rằng Man Utd đã cho thấy sự tiến bộ so với mùa giải trước, mặc dù họ chỉ ghi được một bàn thắng từ tình huống bóng mở sau 4 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

“Tôi thấy chúng tôi đang chơi tốt hơn nhưng kết quả lại không phản ánh điều đó. Có những lúc Man Utd đã tỏ ra vượt trội hơn Man City nhưng ở các pha chuyển trạng thái, họ dứt điểm tốt hơn. Mbeumo cũng có cơ hội nhưng nhìn chung, trong những thời điểm quan trọng, Man City đã vượt trội chúng tôi”, HLV Amorim tổng kết lại buổi họp báo.