Báo Indonesia đánh giá cao tuyển Việt Nam, Thái Lan ở AFF Cup 2026

Về lý thuyết, Malaysia có thể trở thành đội thứ nhì tại Đông Nam Á, có vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, chỉ sau Indonesia (đã giành vé vào VCK giải châu Á, sau khi họ tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á).

Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya tạm dẫn đầu bảng F, với 15 điểm. Malaysia xếp trên đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu này, đội tuyển Việt Nam có 12 điểm. Chỉ có các đội đầu bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup mới đủ tư cách dự VCK giải châu Á (bên cạnh các đội đã có vé thông qua vòng loại thứ 3 World Cup).

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia trước thềm AFF Cup 2026 (Ảnh: NST).

Dù vậy, trên thực tế, đội tuyển Malaysia vẫn đang hồi hộp chờ đợi phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), xem họ có được giữ kết quả các trận thắng đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6/2025) và Nepal (ngày 25/3/2025), trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 hay không?

Nếu bị tước các kết quả này, Malaysia đương nhiên bị loại. Thậm chí, trong trường hợp giữ được kết quả các trận này, đội tuyển Malaysia cũng không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Vì theo luật sư Nik Erman, CAS không có quyền công nhận tư cách cầu thủ.

Nếu không còn 7 cầu thủ nhập tịch nêu trên, đội tuyển Malaysia khó sánh ngang với các đội mạnh nhất trong khu vực tại AFF Cup 2026. Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Các đội tuyển Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là những ứng cử viên vô địch nặng ký nhất tại AFF Cup 2026”.

“Đội tuyển Indonesia nằm chung bảng A với đội đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu play-off tranh vé vớt giữa Timor Leste và Brunei. Bảng B có các đội Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào”, Bola Sport viết thêm.

Với sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch mới giàu chất lượng như thủ môn Lê Giang Patrik, đội tuyển Việt Nam còn mạnh hơn so với lúc vô địch AFF Cup 2024 (Ảnh: Hải Long).

Trong số 3 ứng cử viên này, đội tuyển Việt Nam thậm chí còn mạnh hơn so với thời điểm chúng ta đăng quang ở AFF Cup 2024.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Đỗ Phi Long (trước có tên Gustavo), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), cùng những cầu thủ trẻ đã trưởng thành vượt bậc sau SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026, như Lý Đức, Xuân Bắc, Minh Phúc, Thanh Nhàn…

Còn đội tuyển Indonesia thể hiện rõ khát vọng lần đầu đăng quang tại AFF Cup. Đội bóng xứ sở vạn đảo dự định gọi một loạt cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu về nước, dự giải vô địch Đông Nam Á.

Balo Sport bình luận: “Mỗi đội có một con đường riêng, nhưng tất cả đều sẵn sàng tăng tốc cho cuộc đua tại AFF Cup 2026”.

“Dựa trên những thay đổi về nhân sự, sự chuẩn bị và tham vọng của các đội, 3 ứng cử viên nặng ký nhất sẽ là Thái Lan, Indonesia và đội tuyển Việt Nam”, vẫn là những dòng xuất hiện trên tờ Bola Sport của Indonesia.