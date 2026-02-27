Bóng đá Anh lập cột mốc lịch sử ở đấu trường châu Âu

Đáng chú ý nhất là ở đấu trường Champions League. Với việc Newcastle United vượt qua vòng play off một cách thuyết phục, "Chích chòe" đã cùng với Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Chelsea và Manchester City đã tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kỷ nguyên Champions League, một quốc gia có tới 6 đại diện cùng góp mặt ở vòng 1/8. Sự hiện diện đông đảo này không chỉ cho thấy chất lượng đỉnh cao của nhóm dẫn đầu Premier League mà còn biến vòng knock-out mùa giải năm nay chẳng khác gì "sân chơi nội bộ" của người Anh.

Arsenal dẫn đầu giai đoạn phân hạng Champions League 2025-26 để bước vào vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Không hề kém cạnh các đội bóng lớn, những đại diện tại Europa League cũng mang về những tin vui cho nền bóng đá xứ sở sương mù. Aston Villa sớm giành quyền vào thẳng vòng 1/8 nhờ phong độ ổn định ở giai đoạn phân hạng. Trong khi đó, Nottingham Forest đã trải qua những giây phút đầy căng thẳng trước Fenerbahce để ghi tên mình vào vòng 1/8.

Dù bị đại diện Thổ Nhĩ Kỳ dồn ép dữ dội trên sân City Ground, nhưng bản lĩnh của Nottingham Forest đã lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận không chỉ giúp đoàn quân HLV Vitor Pereira đi tiếp mà còn khẳng định sự lỳ lợm của các đội bóng tầm trung tại Ngoại hạng Anh khi ra biển lớn.

Tại UEFA Conference League, Crystal Palace đã có đêm diễn thăng hoa trên sân Selhurst Park khi đánh bại Zrinjski Mostar 2-0, qua đó hiên ngang tiến vào vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất với tổng tỷ số 3-1.

Sở dĩ Premier League có tới 9 đại diện dự cúp châu Âu mùa này là do những biến số từ mùa trước, khi Tottenham (vô địch Europa League) và Crystal Palace (vô địch FA Cup) đều không nằm trong top 7.

Tuy nhiên, việc cả 9 đội bóng này đều đứng vững trước những sóng gió để giành quyền đi tiếp đã chứng minh cho chiều sâu đội hình kinh ngạc của bóng đá Anh.

Việc dàn trải lực lượng và duy trì phong độ cao ở cả ba mặt trận cho thấy Premier League hiện tại không chỉ có những "siêu CLB" mà còn sở hữu một hệ thống các đội bóng có trình độ rất đồng đều.