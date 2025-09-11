Bốc thăm giải pickleball VTVcab Open Cup 2025: Nhiều trận đấu hấp dẫn

Ông Vũ Quang Tạo phát biểu tại lễ bốc thăm giải pickleball VTVcab Open Cup 2025 (Ảnh: Quyết Thắng).

Tại buổi lễ, Chủ tịch hội đồng quản trị VTVcab, ông Vũ Quang Tạo phát biểu: “Giải đấu VTVcab Open Cup 2025 được tổ chức trên tinh thần gắn kết gắn kết mọi người và chú trọng vào việc rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 800 VĐV trong đó có rất nhiều VĐV chuyên nghiệp.

Chính vì vậy, chúng tôi cam kết mang tới một giải đấu chuyên nghiệp, minh mạch. Minh bạch từ đăng ký tới bốc thăm. Việc bốc thăm được thực hiện ngẫu nhiên bằng máy nên rất công bằng. Thay mặt ban tổ chức giải đấu, tôi xin chúc các VĐV thi đấu an toàn trên tinh thần thể thao cao thượng, chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp”.

Giải VTVcab Open Cup 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Truyền hình Cáp Việt Nam (20/9/1995 - 20/9/2025). Đây là một cột mốc quan trọng thể hiện định hướng của VTVcab trong việc thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, lan tỏa lối sống năng động và tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích bộ môn pickleball.

Đặc biệt, giải đấu lần này quy tụ nhiều vận động viên (VĐV) xuất sắc của làng pickleball Việt Nam. Nổi bật trong số đó là tay vợt Đỗ Minh Quân, người từng 10 lần vô địch đơn nam quần vợt Việt Nam. Cùng với đó là sự góp mặt của Trương Vinh Hiển, tài năng trẻ vừa giành “cú ăn 4” tại giải pickleball Việt Nam 2025.

Việc bốc thăm giải pickleball VTVcab Open Cup 2025 được thực hiện hoàn toàn bằng máy tính nhằm tạo sự minh bạch (Ảnh: Quyết Thắng).

Giải pickleball VTVcab Open Cup 2025 lần thứ nhất sẽ bao gồm 12 nội dung đánh đôi, chia theo từng nhóm trình: từ các trận Open (đôi nam; đôi nam nữ) cho đến các nhóm điểm trình 6.5, 5.5, 5.0 và 4.5. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, VTVcab Open Cup 2025 hứa hẹn sẽ đem đến những trận đấu căng thẳng và kịch tính.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (số 35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội) trong 2 ngày 13/9 và 14/9.