Bốc thăm giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026

Sau khi giải đấu có sự xáo trộn về lực lượng tham dự, CLB bóng đá Hòa Bình rút lui, đội Phú Thọ thay thế (CLB Phú Thọ trước đây mang tên CLB bóng đá Gia Định), Ban tổ chức (BTC) giải hạng nhất và VPF tiến hành bốc thăm lại.

Kết quả bốc thăm vòng một giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026 (Ảnh: VPF).

Theo kết quả bốc thăm sáng nay, CLB bóng đá Đồng Nai sẽ chạm trán với đội bóng láng giềng là CLB TPHCM ngay vòng một.

Đồng Nai chính là ứng cử viên vô địch nặng ký cho giải hạng nhất mùa này. Đội bóng miền Đông Nam Bộ đang sở hữu rất nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương…

Vòng một giải bóng đá hạng nhất sẽ khai mạc trong tháng 9 này. Ngoài các đội Đồng Nai, Phú Thọ, TPHCM, giải đấu còn có sự hiện diện của 9 đội bóng khác, gồm CLB Thanh Niên TPHCM, Bắc Ninh, Long An, Khánh Hòa, Quy Nhơn United, đội Đại học Văn Hiến, Trẻ PVF-CAND, Quảng Ninh và CLB Đồng Tháp.

Giải hạng nhất 2025-2026 sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, trên sân nhà và sân đối phương, tính điểm, xếp hạng.

Dự kiến, hai đội dẫn đầu giải hạng nhất 2025-2026 sẽ giành quyền thăng lên V-League 2026-2027, còn hai đội đứng cuối bảng sẽ rớt xuống giải hạng nhì mùa bóng tới.

Mỗi CLB tham dự giải hạng nhất mùa này sẽ được quyền đăng ký một cầu thủ ngoại, một cầu thủ gốc ngoại nhập tịch và hai cầu thủ Việt kiều.