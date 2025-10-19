Bích Tuyền không được triệu tập tham dự SEA Games 33

Danh sách 20 vận động viên (VĐV) đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 vừa được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) công bố tối 18/10. Đáng chú ý trong danh sách này là sự vắng mặt của đối chuyền Bích Tuyền.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Bích Tuyền không lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước đó, cô rút lui không tham dự giải vô địch thế giới diễn ra tại Thái Lan (tháng 8).

Bích Tuyền nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở SEA Games 33 (Ảnh: VFV).

Trở về CLB, Bích Tuyền được Ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình đăng ký làm… săn sóc viên tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Ngoài vấn đề không được thi đấu tại giải quốc gia, việc Bích Tuyền bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được cho là có liên quan tới những vấn đề ngoài chuyên môn.

Liên quan tới danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, hai gương mặt quen thuộc là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy cũng không xuất hiện. Lý do bởi cả hai bận thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Được biết, VFV sẽ đàm phán với các CLB Nhật Bản để 2 tay đập này về nước tham dự SEA Games 33.

Trong danh sách lần này có sự trở lại đầy ấn tượng của Đặng Thị Kim Thanh - tay đập thể hiện phong độ rất tốt, giúp CLB VTV Bình Điền Long An vô địch giải quốc gia 2025.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Quỳnh Hương (chủ công), Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Lê Thùy Linh (phụ công), hay Hà Kiều Vy (libero)… mang tới nhiều sự kỳ vọng.