Bích Tuyền, Thanh Thúy được vinh danh đặc biệt từ trang báo uy tín

Theo xếp hạng mới nhất của trang Volleybox, Bích Tuyền nằm trong top 20 đối chuyền xuất sắc nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. VĐV của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp thứ 20, xếp trên cả ngôi sao Tijana Boskovic của Serbia (hạng 24 thế giới).

Bích Tuyền nằm trong top 20 đối chuyền xuất sắc nhất thế giới (Ảnh: AVC).

Nếu tính tất cả mọi vị trí, Bích Tuyền xếp hạng 120 thế giới với 167,25 điểm và là VĐV Việt Nam có thứ hạng cao số hai.

Đứng đầu là Trần Thị Thanh Thúy khi cô xếp ở vị trí thứ 23 thế giới với 326,66 điểm. Thanh Thúy cũng nằm trong top 6 chủ công hay nhất thế giới ở thời điểm này.

Mới đây, Thanh Thúy đã trở lại Nhật Bản thi đấu cho CLB Gunma Green Wings. Đây là lần thứ 7, VĐV sinh năm 1997 xuất ngoại trong sự nghiệp. Trước đó, cô cũng từng thi đấu cho Denso Airybees và PFU BlueCats ở Nhật Bản.

Lần trở lại Nhật Bản của Thanh Thúy mang đến nhiều kỳ vọng. Giải bóng chuyền nữ Nhật Bản vốn nổi tiếng khắc nghiệt, quy tụ dàn VĐV chất lượng hàng đầu châu lục. Đây là môi trường lý tưởng để Thanh Thúy rèn giũa bản thân, nâng cao trình độ cũng như tích lũy kinh nghiệm quý báu, qua đó tiếp tục gánh vác trọng trách tại đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn sắp tới.

Thanh Thúy nằm trong top 6 chủ công hay nhất thế giới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Bích Tuyền từng quyết định rút khỏi danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Mới đây, hãng thông tấn Thái Lan dẫn thông tin từ ban tổ chức SEA Games 33 cho rằng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) không nộp hồ sơ đăng ký cho Bích Tuyền. Tuy nhiên, phía VFV khẳng định vẫn đăng ký cho Bích Tuyền vào danh sách sơ bộ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải đấu ở Thái Lan vào cuối năm.