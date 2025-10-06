Bích Tuyền bất ngờ làm săn sóc viên ở giải bóng chuyền Quốc gia

Chiều nay (6/10), đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Ban tổ chức giải cùng đại diện các đội bóng tham dự có cuộc họp kỹ thuật trước ngày khởi tranh giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2025.

Thông tin từ CLB nữ Ninh Bình, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Bích Tuyền chính thức rút lui khỏi danh sách thi đấu tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Lý do khiến đối chuyền này không tham dự giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam là vì chấn thương.

Bích Tuyền (10) không tham gia giai đoạn 2 giải bóng chuyền Quốc gia (Ảnh: VFV).

Đáng chú ý, thay vì vị trí trợ lý HLV như nhiều thông tin trước đó, Bích Tuyền được CLB đăng ký làm… săn sóc viên. Đây là công việc liên quan tới vấn đề hậu cần ở đội bóng.

Như vậy, sau khi rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025, Bích Tuyền cũng không góp mặt trong tư cách một VĐV ở giải quốc gia. Quyết định này được cho là cô đang chịu nhiều áp lực từ các đội bóng, giới truyền thông và người hâm mộ. Thời gian qua, tay đập 25 tuổi gây nên nhiều tranh cãi liên quan tới vấn đề giới tính.

Với CLB nữ Ninh Bình, việc vắng Bích Tuyền sẽ ảnh hưởng nhiều tới mục tiêu vô địch của đội bóng này. Trước đó, ở giai đoạn 1, Bích Tuyền thi đấu đủ 5 trận, giúp CLB Ninh Bình xếp nhất ở bảng nữ.

Với việc không tham dự giai đoạn 2 giải vô địch Quốc gia 2025, Bích Tuyền có thể sẽ không được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, dù trước đó VĐV này vẫn có tên trong danh sách sơ bộ.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 7/10 đến 16/10 tại Ninh Bình, gồm 8 đội bóng nam: Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công An TP.HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa và LPBank Ninh Bình.

8 đội bóng nữ gồm: VTV Bình Điền Long An, Hóa Chất Đức Giang, Binh Chủng Thông Tin, TP.HCM, Hưng Yên, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, VietinBank và LPBank Ninh Bình.

Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự AVC Champions League 2026, trong khi đội xếp cuối phải xuống chơi ở giải hạng A mùa tới.