Bích Tuyền và những lần rút lui gây tranh cãi

CLB nữ Ninh Bình được cho là không đăng ký Bích Tuyền vào danh sách thi đấu tại giải đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, dù trước đó vận động viên (VĐV) này có vai trò rất quan trọng trong mục tiêu vô địch của đội bóng cố đô Hoa Lư.

Bích Tuyền nghỉ thi đấu vì tái phát chấn thương. Tuy nhiên, nhiều người không nghĩ đây là lý do khiến tay đập này phải rút lui. Thực tế thì trước khi xuất hiện thông tin tay đập 25 tuổi không có thông tin trong danh sách thi đấu, CLB Ninh Bình đã lên kế hoạch cho cô làm trợ lý HLV ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Bích Tuyền bất ngờ không thi đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 (Ảnh: VFV).

Đây là lần thứ 3 trong năm nay Bích Tuyền rút lui không thi đấu. Lần gần nhất, đối chuyền này chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025.

Bích Tuyền chia sẻ: "Đó không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV. Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng.

Để bảo vệ bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, tôi quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai”.

Trước đó, trong một số giải đấu quốc tế, Bích Tuyền cũng thường đưa ra lý do chấn thương để rút lui. Điều đáng nói là ở các giải đấu được tổ chức trên sân nhà như SEA V-League, VTV Cup, SEA Games… cô gần như không vắng mặt lần nào.

Quyết định rút lui lần này của Bích Tuyền nằm trong dự đoán của nhiều người. Có một thực tế là đối chuyền sinh năm 2000 chịu nhiều áp lực từ các đối thủ cũng như dư luận, liên quan tới tranh cãi về vấn đề giới tính.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định sẽ chỉ kiểm tra giới tính VĐV từ đầu năm 2026. Trước mắt, một số VĐV nằm trong diện bị nghi ngờ về giới tính tiếp tục được thi đấu trong nước do các quy định ở mùa giải 2025 đã được ban hành và áp dụng.

Khả năng dự SEA Games 33 của Bích Tuyền vẫn đang bỏ ngỏ (Ảnh: VFV).

Việc Bích Tuyền không tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 để tránh những tranh cãi, nhưng ngay từ thời điểm này, nhiều người quan tâm tới việc Bích Tuyền có trở lại đội tuyển quốc gia để tham dự SEA Games 33 hay không, bởi đây chính là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng chuyền Việt Nam.

Từ đầu năm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã giao chỉ tiêu phải giành HCV với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đây là nhiệm vụ cực khó, nhưng cũng đã có những hi vọng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cơ hội giành HCV SEA Games càng trở nên có cơ sở khi các cô gái Việt Nam chơi sòng phẳng với Thái Lan ở chặng 1 SEA V-League, sau đó đánh bại đội bóng xứ chùa vàng 3-2 ở trận "lượt về" trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có được một chiến thắng trước Thái Lan. Trong trận thắng này, Bích Tuyền góp công lớn nhất với 45 điểm.

Thái Lan khó nuốt trôi thất bại trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, và không khó hiểu khi Ban tổ chức SEA Games 33 sẽ làm tới cùng về vấn đề kiểm tra giới tính. Để tránh những rắc rối như trường hợp của Đặng Thị Hồng ở đội U21 Việt Nam tại giải vô địch thế giới, khả năng Bích Tuyền một lần nữa rút lui khỏi đội tuyển là rất cao.