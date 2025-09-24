Cầu thủ Việt kiều ghi bàn, CLB CAHN thắng nghẹt thở đội bóng Philippines

Trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Cebu diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối nay (24/9). Sau hiệp một chơi chậm rãi, CLB CAHN tăng tốc trong hiệp hai. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn trong hiệp thi đấu thứ hai.

Cao Pendant Quang Vinh ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng cho CLB CAHN (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều trận đấu trước đó, đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Cúp quốc gia Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt.

Phút 60, đón quả đá phạt góc của Lê Văn Đô, Alan lao vào chạm chân vào bóng từ cự ly rất gần, nhưng thủ môn của CLB Cebu kịp đẩy bóng ra.

CLB Công an Hà Nội bỏ lỡ nhiều cơ hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngay lập tức, ngoại binh Rogerio Alves đá bồi từ cự ly chưa đến 10m, nhưng bóng lại dội vào hậu vệ của đội bóng đến từ Philippines.

Đến phút 63, Đình Bắc sút bóng trong khu vực 16m50 của đối phương, nhưng vẫn không thắng được thủ thành của CLB Cebu. Ngay sau đó, Lê Văn Đô đá bồi trong thế không người kèm, nhưng anh lại sút ra ngoài.

CLB CAHN sống lại hy vọng vượt qua vòng bảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau đó, CLB CAHN tiếp tục bỏ lỡ một số cơ hội tốt nữa, khiến HLV Mano Polking buộc phải thay cùng lúc 3 cầu thủ trên hàng tấn công, nhằm thay đổi khả năng kết thúc của đội chủ nhà.

Một trong 3 người được tung vào sân là tiền đạo Phan Văn Đức góp công trong bàn thắng duy nhất của CLB CAHN ở phút 90. Đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Phan Văn Đức tung người đá vô lê rất đẹp.

Bóng dội cột dọc dội ra, Trần Đức Nam sút nối bị thủ môn đội Cebu ngăn chặn. Nhưng Cao Pendant Quang Vinh kịp có mặt cướp bóng ngay trong chân hậu vệ đội khách, rồi Quang Vinh nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho CLB CAHN.

Chiến thắng này gần như giúp CLB CAHN sống lại hy vọng vượt qua vòng bảng, sau khi họ đã để thua rất đáng tiếc CLB Pathum United (Thái Lan) 1-2 ở lượt trận đầu.

Thông tin rất vui cho CLB CAHN, do Buriram United (Thái Lan) chỉ hòa 2-2 với đội bóng đồng hương Pathum United ở lượt trận thứ hai bảng A Cúp C1 Đông Nam Á mùa này., nên họ đội mạnh này thất thế thấy rõ.

Đây đã là trận hòa thứ hai liên tiếp của đội ĐKVĐ Cúp C1 Đông Nam Á, khiến cho họ tạm thời xếp dưới CLB CAHN.