Barcelona ra lệnh cấm với Lamine Yamal sau ồn ào ở trận thua Real Madrid

Trước thềm trận Siêu kinh điển, tiền đạo trẻ Lamine Yamal đã trở thành tâm điểm khi có tuyên bố gây sốc "Real Madrid là đội bóng vừa ăn cắp, vừa la làng".

Phát ngôn đầy thách thức này đã khiến nội bộ Real Madrid dậy sóng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngay lập tức tuyên bố sẽ "dạy dỗ" tài năng trẻ của Barcelona bằng màn trình diễn thuyết phục.

Ở trận đấu trên sân Bernabeu tối 26/10, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước đại kình địch Barcelona. Qua đó, thầy trò HLV Xabi Alonso đã chính thức bỏ xa đối thủ trên bảng xếp hạng tới 5 điểm để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng La Liga.

Các cầu thủ Real Madrid lao vào chỉ trích Yamal sau khi trận Siêu kinh điển kết thúc (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các ngôi sao của Real Madrid lập tức lao về phía Yamal để chế nhạo cầu thủ 18 tuổi vì những phát ngôn trước trận đấu của anh. Cuộc tranh cãi đã khiến không khí trên sân trở nên hỗn loạn, buộc lực lượng an ninh phải vào cuộc để ngăn cản cầu thủ hai bên.

Về phía Barcelona, đội bóng này cho rằng chính những hành vi "trẻ con và thiếu tôn trọng đối thủ" của Yamal đã vô tình tiếp thêm động lực mạnh mẽ để Real Madrid chiến đấu hăng hái hơn và đánh bại họ.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, sau những ồn ào xung quanh trận Siêu kinh điển, đội bóng xứ Catalan đã ra lệnh cấm phát ngôn với Lamine Yamal, trên mọi phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội. Quyết định này được toàn bộ dàn sao của Barcelona đồng thuận.

Tờ Diario Sport tiết lộ, trước đó CLB Barcelona được cho là đã đề nghị Yamal hủy cuộc phỏng vấn với một nhãn hàng vì lo ngại những phát ngôn thiếu thận trọng của cầu thủ 18 tuổi sau trận Siêu kinh điển có thể ảnh hưởng tới đội bóng.

Hành động của CLB Barcelona được cho là nhằm mục đích giúp Yamal hồi phục hoàn toàn thể lực và bắt đầu đáp trả chỉ trích bằng màn thể hiện trên sân cỏ, chứ không phải trên mạng xã hội hay giới truyền thông.