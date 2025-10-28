Real Madrid trả giá đắt sau chiến thắng trước Barcelona

Theo thông báo chính thức của Real Madrid vào tối 27/10, Carvajal được chẩn đoán gặp vấn đề ở khớp đầu gối phải khi cảm thấy đau nhức sau trận thắng Barcelona cuối tuần qua. Ở trận đấu đó, hậu vệ 33 tuổi được tung vào sân ở hiệp 2.

Dani Carvajal phải thi đấu tới hết năm vì chấn thương ở trận gặp Barcelona (Ảnh: Getty).

Real Madrid thông báo: “Sau các xét nghiệm do đội ngũ y tế Real Madrid thực hiện, Dani Carvajal được xác định bị lỏng khớp ở đầu gối phải. Cầu thủ sẽ được tiến hành phẫu thuật nội soi”.

Phẫu thuật nội soi (arthroscopy) là một dạng tiểu phẫu ít xâm lấn, chỉ cần rạch những đường nhỏ để đưa camera và dụng cụ vào kiểm tra hoặc xử lý tổn thương trong khớp.

Theo đánh giá ban đầu, Carvajal có thể phải nghỉ khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết năm nay.

Chiến thắng trước Barcelona cũng là trận đầu tiên của Carvajal kể từ tháng 9, sau khi anh dính chấn thương bắp chân trong thất bại 2-5 trước Atletico Madrid. Tuy nhiên, vận đen tiếp tục đeo bám đội trưởng của Real Madrid khi đầu gối phải, nơi anh từng đứt hai dây chằng và gân vào tháng 10/2024, lại gặp vấn đề. Chấn thương đó từng khiến anh nghỉ toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2024/25.

Carvajal "va chạm" với Yamal sau trận Siêu kinh điển (Ảnh: Goal).

Trong trận Siêu kinh điển vừa qua, tiền vệ Fede Valverde được HLV Xabi Alonso bố trí chơi tạm thời ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Trent Alexander-Arnold, tân binh mới bình phục chấn thương, được xem là phương án thay thế dài hạn khi Carvajal phải nghỉ dài ngày.

Với việc đội trưởng Carvajal phải rời sân cỏ trong thời gian dài, Real Madrid sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự ở hàng phòng ngự trong giai đoạn cuối năm, khi lịch thi đấu dày đặc ở cả La Liga lẫn Champions League.

Sau trận Siêu kinh điển, Carvajal đã "va chạm" với Yamal khi liên tục khiêu khích đàn em: "Cậu nói nhiều lắm. Giờ thì nói tiếp đi". Sau đó, Yamal định lao vào hậu vệ kỳ cựu của Real Madrid nhưng bị Edouardo Camavinga ngăn lại.