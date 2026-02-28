Barcelona chốt xong mua đứt Rashford với giá rẻ

Sau thời gian thất sủng ở Man Utd, Rashford đã gia nhập Barcelona vào mùa hè năm ngoái theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm. Ở môi trường mới tại La Liga, cầu thủ 28 tuổi tìm lại sự hứng khởi và nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục ở lại Tây Ban Nha.

Barcelona chấp nhận chi 26 triệu bảng để mua đứt Rashford (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, Barcelona đã quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Ban lãnh đạo CLB cùng người đại diện của Rashford đã có những cuộc làm việc nhằm hoàn tất các chi tiết cuối cùng.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin Barca muốn thương lượng để giảm mức phí nói trên. Tuy nhiên, phía Man Utd không chấp nhận điều chỉnh. Họ cho rằng 26 triệu bảng là con số hợp lý với một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng mức giá 26 triệu bảng khá rẻ so với tài năng của cầu thủ sinh năm 1997.

Để thương vụ được thông qua, Rashford cũng phải chấp nhận hy sinh đáng kể về tài chính. Mức lương khoảng 315.000 bảng/tuần mà anh nhận tại Man Utd sẽ giảm xuống còn xấp xỉ 190.000 bảng/tuần. Mức lương này được cho là phù hợp với cấu trúc lương và chính sách kiểm soát tài chính nghiêm ngặt của Barcelona trong những mùa giải gần đây.

Đổi lại, tiền đạo người Anh dự kiến sẽ ký hợp đồng 3 năm và tiếp tục thi đấu tại Camp Nou. Màn trình diễn ổn định là yếu tố then chốt giúp anh thuyết phục ban huấn luyện rằng mình xứng đáng với một bản hợp đồng dài hạn.

Thành tích của Rashford trong màu áo Barcelona ở mùa giải này (Ảnh: The Sun).

Tính đến thời điểm hiện tại, Rashford đã đóng góp 10 bàn thắng cùng 13 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Những con số trên cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của anh trong hệ thống chiến thuật của HLV Hansi Flick ở Barcelona.

Nếu thương vụ được công bố chính thức, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Rashford. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd nhưng đang gây dấu ấn khi ra nước ngoài thi đấu. Nhiều quan điểm cho rằng Rashford sẽ là nhân tố quan trọng để giúp Barcelona chinh phục nhiều giải đấu khác nhau như La Liga hay Champions League.