Lamine Yamal chói sáng, Barcelona củng cố ngôi đầu bảng

Tiếp đón đối thủ bị đánh giá thấp hơn Mallorca, Barcelona quyết tâm giành trọn 3 điểm và HLV Hansi Flick tung ra sân 4 ngôi sao tấn công gồm Dani Olmo, Lamine Yamal, Rashford, Lewandowski.

Barcelona đã trải qua những phút đầu đầy khó khăn (Ảnh: Getty).

Mặc dù vậy, Mallorca mới là đội khởi đầu tốt hơn, họ tổ chức phản công sắc bén, nhiều lần khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo. Vedat Muriqi và Jan Virgili liên tục có các pha dứt điểm khiến thủ môn Eric Garcia phải liên tục phải cứu thua.

Hàng công Barcelona tỏ ra thiếu sắc bén và chơi nhạt nhòa. Robert Lewandowski không để lại dấu ấn, còn các pha lên bóng của Barcelona bị hệ thống phòng ngự kín kẽ của Mallorca bẻ gãy.

Sau những phút đầu chệch choạc, Barcelona phát huy sức mạnh ở phút 29. Marcus Rashford tung cú dứt điểm nhanh bên ngoài vòng cấm và Lewandowski chớp thời cơ mở tỷ số 1-0 cho Barcelona và đó là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Barcelona tăng tốc và kiểm soát bóng vượt trội và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Phút 61, Lamine Yamal để lại dấu ấn khi anh tung cú sút xa hiểm hóc, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Roman chỉ biết đứng nhìn, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Lamine Yamal chói sáng trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Mallorca xuống sức và đánh mất thế trận hoàn toàn vào tay Barcelona. Phút 83, cầu thủ trẻ Marc Bernal có pha bứt tốc táo bạo, xử lý khéo léo rồi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho Barcelona.

Với kết quả này, Barcelona tiếp tục cho thấy phong độ thăng hoa tại Nou Camp, họ giành trọn vẹn 33 điểm sau 11 trận sân nhà tại La Liga mùa này. Đoàn quân HLV Hansi Flick vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với 58 điểm, hơn Real Madrid 4 điểm.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Fermin Lopez, Casado, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rashford, Lewandowski.

Bàn thắng: Lewandowski 29', Yamal 61', Bernal 83'.

Mallorca: Roman, Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica, Mascarell, Costa, Virgili, Torre, Morey, Muriqi.