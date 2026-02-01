Lamine Yamal và Rashford tỏa sáng trong ngày Barcelona chiến thắng

Hành quân đến sân của đội bóng yếu Elche, Barcelona sử dụng đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres. Elche chọn lối chơi phòng ngự phản công để hạn chế bàn thua.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona áp đảo nhờ sự thanh thoát trong các đường bóng tấn công. Elche gần như không thể lên bóng trước lối chơi áp sát liên tục của hàng tiền vệ Barcelona.

Lamine Yamal ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona (Ảnh: Reuters).

Sức ép của Barcelona được cụ thể hóa ở phút thứ 6 nhờ sự tỏa sáng của Lamine Yamal. Từ đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự của Dani Olmo, Yamal thoát xuống lừa bóng qua thủ môn Inaki Pena để mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Elche vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự và ở phút 29, tận dụng hàng phòng ngự dâng cao của Barcelona, German Valera có đường chuyền sắc lẹm để Alvaro Rodriguez thoát xuống trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục Joan Garcia, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

Tuy vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Ferran Torres đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona sau pha dứt điểm quyết đoán. Đây là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo người Tây Ban Nha ở La Liga năm nay.

Sang hiệp 2, Barcelona đối mặt với khó khăn ở phút 46 khi Raphinha dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Marcus Rashford. Phút 51, Alvaro Rodriguez suýt chút nữa gỡ hòa cho Elche sau cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Barcelona vững vàng ở ngôi đầu bảng La Liga (Ảnh: Reuters).

Kịch tính đẩy lên cao ở phút 52 khi Mendoza đưa được bóng vào lưới Barcelona, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Hàng thủ chơi mất tập trung nhưng Barcelona may mắn thoát thua liên tiếp.

HLV Hansi Flick buộc phải đưa ra điều chỉnh ở phút 62 khi Robert Lewandowski và tài năng trẻ Marc Bernal được tung vào sân thay cho Ferran Torres và Dani Olmo.

Phút 72, từ nỗ lực của Lamine Yamal, bóng được căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ Affengruber phá bóng không thành công và Rashford dứt điểm quyết đoán để ấn định thắng lợi 3-1 cho Barcelona, qua đó vững vàng ở vị trí đầu bảng La Liga với 55 điểm.

Đội hình thi đấu

Elche: Pena, Pedrosa, Victor Chust, Affengruber, John Donald, Aguado, Mendoza, Diangana, Valera, Rodriguez, Andre Silva.

Bàn thắng: Rodriguez (29').

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Danil Olmo, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.

Bàn thắng: Lamine Yamal (6'), Torres (40'), Rashford (72').