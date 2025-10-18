Barcelona rúng động vì phân biệt đối xử giữa Yamal và Rashford

Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu giữa Barcelona và PSG ở Champions League hồi đầu tháng này. Theo báo giới Tây Ban Nha, Lamine Yamal đã bị phát hiện đi muộn trong buổi họp kỹ thuật trước thềm trận đấu. Tuy nhiên, điều đáng nói là HLV Hansi Flick vẫn bố trí tiền đạo 18 tuổi ra sân ngay từ đầu.

Lamine Yamal vi phạm kỷ luật ở Barcelona nhưng không bị trừng phạt (Ảnh: Getty).

HLV người Đức được cho là “không khoan nhượng” với những cầu thủ vi phạm kỷ luật. Hồi tháng 9, Rashford từng chịu lỗi tương tự và cầu thủ này đã bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với Getafe.

Việc đối xử với Yamal và Rashford theo “tiêu chuẩn kép” khiến cho HLV Hansi Flick và Barcelona hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều quan điểm cho rằng Barcelona đã quá nuông chiều Yamal.

Theo báo giới Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick đã bị ban lãnh đạo Barcelona “ép” phải sử dụng Yamal trong trận đấu với PSG.

Trước luồng thông tin này, HLV người Đức đã thẳng thừng phản ứng trong buổi họp báo. Ông gọi đó là tin đồn “vô căn cứ” và khẳng định ông vẫn hoàn toàn kiểm soát các quyết định chuyên môn.

HLV Hansi Flick cho biết: “Tôi muốn biết tin đồn đó xuất phát từ đâu. Toàn là tin đồn nhảm nhí, hoàn toàn không đúng sự thật. Tại CLB này, tôi có mối quan hệ chuyên nghiệp, minh bạch với Giám đốc Deco và các thành viên khác trong ban lãnh đạo. Họ tin tưởng tôi và họ không bao giờ can thiệp vào chuyện đó”.

HLV sinh năm 1965 đang chịu áp lực lớn sau chuỗi kết quả không như ý. Barcelona đã thất bại 1-2 trước PSG ở Champions League và mới nhất họ vừa chịu thảm bại 1-4 trước Sevilla ở La Liga.

Yamal vẫn đang điều trị chấn thương háng và chưa chắc ra sân trong trận đấu với Girona vào hôm nay (18/10). Trong khi đó, Rashford đang thể hiện tốt khi chuyển sang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn. Tiền đạo người Anh đã ghi 3 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo sau 10 trận ra sân.

Rashford từng bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Barcelona vì lỗi tương tự như Yamal (Ảnh: Getty).

Mới đây, Giám đốc Deco đã nói về khả năng Barcelona mua đứt Rashford: “Trong hợp đồng Barcelona mượn Rashford, không có điều khoản phạt. Nếu chúng tôi muốn thì có thể kích hoạt điều khoản mua đứt.

Giờ còn quá sớm để nói về tương lai. Điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện. Rashford là cầu thủ đẳng cấp cao, đã tỏa sáng rực rỡ ở Man Utd, chỉ gặp khó khăn khi đội bóng thay đổi HLV liên tục. Hiện tại, cậu ấy đang làm rất tốt”.

Rashford đã chấp nhận giảm 15% mức lương 315.000 bảng/tuần để chuyển sang khoác áo Barcelona. Nếu muốn mua đứt tiền đạo này, Los Blaugrana phải chi ra số tiền 27 triệu bảng.