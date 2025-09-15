Báo Trung Quốc nói về khả năng đội nhà gặp U23 Việt Nam ở giải châu Á

Vào ngày 2/10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng giải U23 châu Á tại Malaysia. Trong đó, U23 Việt Nam nằm chung nhóm hạt giống số 2 cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng với U23 Syria, U23 Kyrgyzstan và U23 Lebanon.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Trước thềm lễ bốc thăm, tờ 163 (Trung Quốc) hy vọng đội nhà nằm chung bảng với U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026. Tờ báo của Trung Quốc viết: “U23 Trung Quốc chỉ xếp ở nhóm hạt giống số 4 ở lễ bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

Viễn cảnh U23 Trung Quốc bị loại ngay ở vòng bảng như giải đấu năm 2024 đang hiển hiện. Tất nhiên, mọi thứ có thể thay đổi tùy thuộc vào lá thăm. Khả năng U23 Trung Quốc thắng các đội nằm trong nhóm hạt giống số 1 là không thực tế. Dù vậy, nếu gặp U23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 2, Thái Lan hoặc Jordan ở nhóm 3, U23 Trung Quốc có thể tiến xa. Khi ấy, mục tiêu lọt vào tứ kết của U23 Trung Quốc hoàn toàn khả thi”.

Do nằm ở nhóm hạt giống số 2, U23 Việt Nam chắc chắn không phải đụng độ với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar ở vòng bảng. Đây là tin vui với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Trung Quốc muốn nằm chung bảng với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Nếu như U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan (nhóm 3) và U23 Trung Quốc (nhóm 4) ở vòng bảng thì đó sẽ là những cuộc đọ sức hết sức thú vị.

Thành tích của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á trong những năm qua khá ổn định. Đội bóng đã giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2018. Trong hai giải đấu gần đây vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều giành quyền vào tứ kết.